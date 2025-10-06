Представители ЕС передали Киеву строгое послание: вступление в блок под вопросом

Старшие представители Европейского Союза, которые были с официальным визитом в Украине, передали официальным властям строгое послание: Киеву предстоит проделать ещё большую работу, чтобы приблизиться к членству в ЕС, одновременно работая над преодолением позиции Венгрии, которая блокирует евроинтеграцию страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

Журналисты напомнили, для того чтобы стать членом ЕС, Украине нужна поддержка всех 27 стран, однако Будапешт препятствует переходу к следующему этапу переговоров о присоединении, ссылаясь на различные проблемы, включая языковые права этнических венгров,

"Позиция Венгрии вызвала недовольство других стран ЕС. Поэтому комиссар по расширению ЕС Марта Кос провела в Украине ряд встреч на высоком уровне, включая встречи с венгерским меньшинством на западе страны, чтобы снизить напряжённость", – говорится в публикации.

Журналисты также отмечают, что европейские чиновники дали понять, что если Украина продолжит реформы и будет полностью соблюдать нормы верховенства закона, они найдут способ обойти противодействие венгерского премьер-министра Виктора Орбана и обеспечат прогресс Украины на пути к членству.

СМИ отмечает, некоторые европейские лидеры поддерживают идею о том, чтобы открыть "кластеры" (этапы переговоров) без единогласного решения всех стран ЕС, обходя возражения Венгрии. Но она тоже тупиковая, потому как изменение правил требует поддержки всех 27 государств, и чиновники считают, что продолжение технической работы с Украиной без формального открытия кластеров остаётся более вероятным вариантом на ближайшее время.

Сообщается, что в долгосрочной перспективе стремление Украины к ЕС может столкнуться с препятствиями в других странах блока.

Опрос Eurobarometer, опубликованный в сентябре, показал, что 52% граждан ЕС поддерживают вступление Украины, если она выполнит все условия членства, а 41% против. При этом 91% шведов поддерживают присоединение Украины после выполнения всех условий, но только 48% французов и 28% чехов высказались "За".

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе заговорили о том, что помощь Украине может оказаться под вопросом: что произошло.



