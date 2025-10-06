logo_ukra

Представники ЄС передали Києву суворе послання: вступ до блоку під питанням
commentss НОВИНИ Всі новини

Представники ЄС передали Києву суворе послання: вступ до блоку під питанням

Reuters розповіло, що шлях України до ЄС стикається з перешкодами

6 жовтня 2025, 12:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Старші представники Європейського Союзу, які були з офіційним візитом в Україні, передали офіційній владі суворе послання: Києву доведеться зробити ще більшу роботу, щоб наблизитися до членства в ЄС, одночасно працюючи над подоланням позиції Угорщини, яка блокує євроінтеграцію країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Представники ЄС передали Києву суворе послання: вступ до блоку під питанням

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

Журналісти нагадали, щоб стати членом ЄС, Україні потрібна підтримка всіх 27 країн, проте Будапешт перешкоджає переходу до наступного етапу переговорів про приєднання, посилаючись на різні проблеми, включаючи мовні права етнічних угорців.

"Позиція Угорщини викликала незадоволення інших країн ЄС. Тому комісар із розширення ЄС Марта Кос провела в Україні низку зустрічей на високому рівні, включаючи зустрічі з угорською меншиною на заході країни, щоб знизити напруженість", – йдеться у публікації.

Журналісти також зазначають, що європейські чиновники дали зрозуміти, що якщо Україна продовжить реформи і повністю дотримуватиметься норм верховенства закону, вони знайдуть спосіб обійти протидію угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана і забезпечать прогрес України на шляху до членства.

ЗМІ зазначає, що деякі європейські лідери підтримують ідею про те, щоб відкрити "кластери" (етапи переговорів) без одноголосного рішення всіх країн ЄС, оминаючи заперечення Угорщини. Але вона теж тупикова, бо зміна правил потребує підтримки всіх 27 держав, і чиновники вважають, що продовження технічної роботи з Україною без формального відкриття кластерів залишається вірогідним варіантом на найближчий час.

Повідомляється, що у довгостроковій перспективі прагнення України до ЄС може мати справу з перешкодами в інших країнах блоку.

Опитування Eurobarometer, опубліковане у вересні, показало, що 52% громадян ЄС підтримують вступ України, якщо вона виконає всі умови членства, а 41% проти. При цьому 91% шведів підтримують приєднання України після виконання всіх умов, але лише 48% французів та 28% чехів висловилися "За".

Читайте також на порталі "Коментарі" – на Заході заговорили про те, що допомога Україні може бути під питанням: що сталося.




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-path-eu-will-be-tough-with-or-without-hungarian-hurdle-2025-10-06/
