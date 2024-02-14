Предупреждение из Эстонии: готовятся закрыть границу с Россией

Полиция Эстонии сообщила, что со стороны России усилилось миграционное давление, поэтому страна может закрыть границу с РФ, подобно тому как несколько месяцев назад это сделала Финляндия. Эстонская полиция предупредила, что в случае закрытия пропускного пункта через него нельзя будет вернуться в Эстонию.



Эстония готова закрыть границу с Россией. Фото из открытых источников

Пресс-служба полиции Эстонии опубликовала заявление, в котором заявила о возможности закрытия пунктов пропуска на границе с Россией.

"Из-за миграционного давления со стороны России Эстония может быть вынуждена закрыть пункты пропуска. Обратите внимание, что если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пункты пропуска из-за миграционного давления, вы не сможете вернуться в Эстонию через этот пункт пропуска", — сообщила полиция Эстонии.

В заявлении также указана причина таких действий. В эстонском ведомстве отметили, что Россия увеличила количество нелегальных мигрантов на границе, пытающихся попасть в ЕС без законного права на въезд на территорию Европейского Союза. Таким образом, Эстония готова последовать примеру Финляндии и закрыть границу с Россией.

"Если эти действия будут продолжены, мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска с целью защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления", — подчеркнули в полиции страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия продолжает держать закрытые границы с Россией. Такую ситуацию поддерживают некоторые русские и русскоязычные страны.

Также "Комментарии" писали о премьере Эстонии, которая отреагировала на решение России объявить ее в розыск. По словам Каи Каллас, ей известны методы России, ведь они подобны методам СССР из-за которых пострадала ее семья.