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Предупреждение из Эстонии: готовятся закрыть границу с Россией

Из-за увеличения количества незаконных мигрантов из России Эстония может закрыть пропускные пункты на границе с Россией.

сегодня, 09:35
Автор:
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Slava Kot
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Полиция Эстонии сообщила, что со стороны России усилилось миграционное давление, поэтому страна может закрыть границу с РФ, подобно тому как несколько месяцев назад это сделала Финляндия. Эстонская полиция предупредила, что в случае закрытия пропускного пункта через него нельзя будет вернуться в Эстонию.

Предупреждение из Эстонии: готовятся закрыть границу с Россией

Эстония готова закрыть границу с Россией. Фото из открытых источников

Пресс-служба полиции Эстонии опубликовала заявление, в котором заявила о возможности закрытия пунктов пропуска на границе с Россией.

"Из-за миграционного давления со стороны России Эстония может быть вынуждена закрыть пункты пропуска. Обратите внимание, что если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пункты пропуска из-за миграционного давления, вы не сможете вернуться в Эстонию через этот пункт пропуска", — сообщила полиция Эстонии.

В заявлении также указана причина таких действий. В эстонском ведомстве отметили, что Россия увеличила количество нелегальных мигрантов на границе, пытающихся попасть в ЕС без законного права на въезд на территорию Европейского Союза. Таким образом, Эстония готова последовать примеру Финляндии и закрыть границу с Россией.

"Если эти действия будут продолжены, мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска с целью защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления", — подчеркнули в полиции страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия продолжает держать закрытые границы с Россией. Такую ситуацию поддерживают некоторые русские и русскоязычные страны.

Также "Комментарии" писали о премьере Эстонии, которая отреагировала на решение России объявить ее в розыск. По словам Каи Каллас, ей известны методы России, ведь они подобны методам СССР из-за которых пострадала ее семья.



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Источник: https://www.politsei.ee/en/instructions/the-police-advise-not-to-travel-to-russia
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