logo

BTC/USD

63007

ETH/USD

1871.14

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Предупреждение из Москвы: в РФ прогнозируют Армении глубокий кризис и обвиняют ЕС в манипуляциях
commentss НОВОСТИ Все новости

Предупреждение из Москвы: в РФ прогнозируют Армении глубокий кризис и обвиняют ЕС в манипуляциях

Экономический тупик: российская разведка заявила о неготовности Евросоюза компенсировать Армении выход из ЕАЭС

28 июля 2026, 16:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что в Европейском Союзе четко отдают себе отчет в неизбежности масштабного экономического кризиса в Армении в случае его выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Предупреждение из Москвы: в РФ прогнозируют Армении глубокий кризис и обвиняют ЕС в манипуляциях

Никол Пашинян

В Брюсселе понимают свою неспособность покрыть финансовые потери Еревана.

"Нарастающие экономические проблемы ЕС, — утверждают в российском ведомстве, — не позволят ему компенсировать Армении расходы от разрыва с ЕАЭС".

Кроме того, ряд европейских государств уже предупредил руководство союза, что они не собираются открывать свои рынки для армянской продукции.

Вместо реальной финансовой помощи европейские партнеры планируют использовать политические рычаги.

"ЕС намерен стимулировать антироссийские действия Армении, — отмечают в СВР РФ, — манипулируя обещаниями по либерализации визового режима".

Запад требует от правительства Никола Пашиняна вытеснить российский капитал из стратегических секторов экономики и минимизировать гуманитарные контакты с Москвой.

В то же время в РФ предупредили европейских дипломатов о бесполезности надежд на действующую систему безопасности региона.

"Брюсселю не стоит рассчитывать, — резюмировали в разведке, — что страны ЕАЭС поддержат "ереванский политический экипаж" и профинансируют его движение в направлении Запада".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в столице Армении резко возрос спрос на аренду жилья среди граждан России. Причиной послужили слухи о возможной новой волне мобилизации в РФ после выборов в Госдуму РФ. Об этом сообщает российское издание "Верстка" со ссылкой на местных риелторов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости