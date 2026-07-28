В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что в Европейском Союзе четко отдают себе отчет в неизбежности масштабного экономического кризиса в Армении в случае его выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Никол Пашинян

В Брюсселе понимают свою неспособность покрыть финансовые потери Еревана.

"Нарастающие экономические проблемы ЕС, — утверждают в российском ведомстве, — не позволят ему компенсировать Армении расходы от разрыва с ЕАЭС".

Кроме того, ряд европейских государств уже предупредил руководство союза, что они не собираются открывать свои рынки для армянской продукции.

Вместо реальной финансовой помощи европейские партнеры планируют использовать политические рычаги.

"ЕС намерен стимулировать антироссийские действия Армении, — отмечают в СВР РФ, — манипулируя обещаниями по либерализации визового режима".

Запад требует от правительства Никола Пашиняна вытеснить российский капитал из стратегических секторов экономики и минимизировать гуманитарные контакты с Москвой.

В то же время в РФ предупредили европейских дипломатов о бесполезности надежд на действующую систему безопасности региона.

"Брюсселю не стоит рассчитывать, — резюмировали в разведке, — что страны ЕАЭС поддержат "ереванский политический экипаж" и профинансируют его движение в направлении Запада".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в столице Армении резко возрос спрос на аренду жилья среди граждан России. Причиной послужили слухи о возможной новой волне мобилизации в РФ после выборов в Госдуму РФ. Об этом сообщает российское издание "Верстка" со ссылкой на местных риелторов.