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Попередження з Москви: в РФ прогнозують Вірменії глибоку кризу та звинувачують ЄС у маніпуляціях

Економічний тупик: російська розвідка заявила про неготовність Євросоюзу компенсувати Вірменії вихід із ЄАЕС

28 липня 2026, 16:47
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Недилько Ксения

У Службі зовнішньої розвідки (СЗР) РФ заявили, що в Європейському Союзі чітко усвідомлюють неминучість масштабної економічної кризи в Вірменії у разі її виходу з Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Попередження з Москви: в РФ прогнозують Вірменії глибоку кризу та звинувачують ЄС у маніпуляціях

Нікол Пашинян

У Брюсселі розуміють власну неспроможність покрити фінансові втрати Єревана.

"Наростаючі економічні проблеми ЄС, — стверджують у російському відомстві, — не дозволять йому компенсувати Вірменії витрати від розриву з ЄАЕС".

Крім того, низка європейських держав уже попередила керівництво союзу, що вони не збираються відкривати власні ринки для вірменської продукції.

Замість реальної фінансової допомоги європейські партнери планують використовувати політичні важелі.

"ЄС має намір стимулювати антиросійські дії Вірменії, — зазначають у СЗР РФ, — маніпулюючи обіцянками щодо лібералізації візового режиму".

Наразі Захід вимагає від уряду Нікола Пашиняна витіснити російський капітал зі стратегічних секторів економіки та мінімізувати гуманітарні контакти з Москвою.

Водночас у РФ попередили європейських дипломатів щодо марності сподівань на чинну систему безпеки регіону.

"Брюсселю не варто розраховувати, — резюмували у розвідці, — що країни ЄАЕС підтримають "єреванський політичний екіпаж" та профінансують його рух у напрямку Заходу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у столиці Вірменії різко зріс попит на оренду житла серед громадян Росії. Причиною стали чутки про можливу нову хвилю мобілізації в РФ після виборів до Держдуми РФ. Про це повідомляє російське видання "Верстка" з посиланням на місцевих рієлторів.



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