Премьер Бельгии назвал новую причину не передавать Украине замороженные активы РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил обеспокоенность планами Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования помощи Украине.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Фото: из открытых источников

По его мнению, такой шаг может негативно отразиться на перспективах потенциального мирного соглашения. Об этом глава бельгийского правительства сообщил в письме президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, пишет Reuters.

"Поспешное продвижение предлагаемого механизма репарационных ссуд приведет к тому, что мы как ЕС фактически будем мешать достижению возможной мирной договоренности", — отметил Барт де Вевер.

Издание напоминает, что позиция Бельгии по использованию замороженных активов РФ является ключевой, ведь значительная часть этих средств находится в управлении бельгийской компании Euroclear.

Де Вевер в письме подчеркнул, что предлагаемый механизм считает "принципиально ошибочным", напоминая, что замороженные активы исторически никогда не использовались во время войны.

"Предложенный репарационный механизм ссуд, по моему мнению, принципиально ошибочен. Подобные активы обычно становились предметом решений после завершения войны, в контексте выплаты репараций проигравшей стороной", — написал премьер Бельгии.

В то же время, он добавил, что Бельгия до сих пор не получила ни одного конкретного юридического документа от Еврокомиссии механизма использования российских активов.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Еврокомиссии заявили, что переговоры о "репарационном кредите" для Украины за счет замороженных активов РФ стали более актуальными после мирных предложений США. При этом в ЕС отметили, что поддерживают "конструктивный прогресс", достигнутый на переговорах по "мирному плану" между представителями США и Украины.