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Премьер Чехии назвал причину, почему они отказались передать ВСУ танки Leopard

Чехия не может поставить Украине танки Leopard 2, потому что переживает за свою безопасность

сегодня, 19:42
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Автор:

Лиля Воробьева

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия отказалась снабжать ВСУ танками Leopard 2, которые страна начала получать от Германии. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление чешского политика для Welt.

Премьер Чехии назвал причину, почему они отказались передать ВСУ танки Leopard

Петр Фиала (фото из открытых источников)

"Пока невозможно отправить Leopard 2, потому что эти танки нужны нам для нашей безопасности", — сказал Фиала.

Известно, что в 2022 году Чехия отдала в Украину советские танки Т-72, а Германия обязалась им компенсировать эту помощь своими танками Leopard. В декабре Чехия получила первый Leopard от Германии. В общей сложности официальный Берлин должен поставить чехам еще 14 танков.

К тому же, в составе чешской армии были только советские танки. Часть из них страна модернизировала и передала ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Польша ожидает компенсации за танки, которые отправит в Украину. Польское правительство неоднократно заявляло, что хочет отправить танки Leopard 2 в Украину, однако Германия не разрешает этого делать. Теперь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что ожидает от ЕС компенсации за возможную отправку танков в Украину. Польша активно продвигает идею поставки танков в Украину. Однако страна хочет получить компенсацию за отправку танков. Недавно правительство Польши объявило, что сделало официальный запрос в Германию на отправку танков Leopard 2 в Украину. А премьер-министр Матеуш Моравецкий надеется, что Германия как можно скорее рассмотрит этот вопрос.

Также "Комментарии" писали о том, что Байден готов передать Украине десять танков Abrams для давления на Германию. Германия не поддерживает союзников в решении отправить танки Leopard 2 и всячески затягивает процесс. Одно из условий было то, чтобы США также предоставили свои танки Abrams в Украину. Американский чиновник утверждает, что Байден готов пойти на такой шаг.


 



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