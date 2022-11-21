Премьер Испании обратился к Путину: что сказал политик

Санчес заявил, что пока эта "абсурдная война" не прекратится, страны-союзники будут едины наряду с украинским правительством, защищая демократию, суверенитет.

Глава Правительства Испании Педро Санчес отправил "громкое послание" президенту РФ Владимиру Путину. Во время своего выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи в Мадриде, политик заявил: "Оставьте в покое Украину". Об этом сообщает El Pais .

Кроме того, политик убежден, что НАТО укрепилось "перед лицом дурацких расчетов" президента РФ, и похвалил "оперативность, решительность и разумность", с которыми Альянс отреагировал на вторжение России.

Премьер-министр Испании призвал сохранять "твердость, единство и воздержание", избегая эскалации конфликта. В качестве примера он привел реакцию союзников на "случайное попадание ракеты" на территорию Польши.

Также он заявил, что "военные преступления не могут остаться безнаказанными", напомнив, что Испания отправила в Украину полицейских, которые будут сотрудничать с украинскими правоохранителями и помогать расследовать преступления.

"Сдерживание нельзя путать с пассивностью", — сказал Педро Санчес.

Политик сообщил, что вклад Испании в оборону Украины через фонд ЕС для финансирования закупки оружия составил почти 270 млн евро. Также Испания приняла более 135 тысяч беженцев из Украины.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Испания отправит истребители для патрулирования воздушного пространства по российским самолетам. Испания, которая является одним из членов НАТО, в ближайшее время отправит истребители для осуществления патрулей в воздушном пространстве Румынии и Болгарии. Кроме того, испанцы обеспечат Румынию радаром дальнего действия. Такая мера проводится в рамках интегрированной противовоздушной обороны НАТО.