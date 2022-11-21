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Премьер Испании обратился к Путину: что сказал политик

Санчес заверил, что НАТО укрепилось "перед лицом дурацких расчетов" российского президента

сегодня, 15:20
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава Правительства Испании Педро Санчес отправил "громкое послание" президенту РФ Владимиру Путину. Во время своего выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи в Мадриде, политик заявил: "Оставьте в покое Украину". Об этом сообщает El Pais .

Премьер Испании обратился к Путину: что сказал политик

Педро Санчес ( фото из открытых источников)

Санчес заявил, что пока эта "абсурдная война" не прекратится, страны-союзники будут едины наряду с украинским правительством, защищая демократию, суверенитет.

Кроме того, политик убежден, что НАТО укрепилось "перед лицом дурацких расчетов" президента РФ, и похвалил "оперативность, решительность и разумность", с которыми Альянс отреагировал на вторжение России.

Премьер-министр Испании призвал сохранять "твердость, единство и воздержание", избегая эскалации конфликта. В качестве примера он привел реакцию союзников на "случайное попадание ракеты" на территорию Польши.

Также он заявил, что "военные преступления не могут остаться безнаказанными", напомнив, что Испания отправила в Украину полицейских, которые будут сотрудничать с украинскими правоохранителями и помогать расследовать преступления.

"Сдерживание нельзя путать с пассивностью", — сказал Педро Санчес.

Политик сообщил, что вклад Испании в оборону Украины через фонд ЕС для финансирования закупки оружия составил почти 270 млн евро. Также Испания приняла более 135 тысяч беженцев из Украины.

  Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Испания отправит истребители для патрулирования воздушного пространства по российским самолетам. Испания, которая является одним из членов НАТО, в ближайшее время отправит истребители для осуществления патрулей в воздушном пространстве Румынии и Болгарии. Кроме того, испанцы обеспечат Румынию радаром дальнего действия. Такая мера проводится в рамках интегрированной противовоздушной обороны НАТО.



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Источник: https://elpais.com/espana/2022-11-21/sanchez-en-la-68-asamblea-parlamentaria-de-la-otan-putin-deje-en-paz-a-ucrania.html
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