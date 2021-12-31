Премьер Польши рассказал, как Путин публично признался в газовом шантаже Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент РФ Владимир Путин сам подтвердил, что проект "Северный поток-2" – это составляющая газового шантажа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "RMF4".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин, принимая участие в заседании правительства, заявил, что запуск "Северного потока-2" будет способствовать тому, что цены на "голубое топливо" стабилизируются.

Комментируя сказанное Путиным премьер-министр Польши отметил, что после такого признания президента России не стоит даже пытаться найти других объяснений, чтобы понять, зачем в России решили запустить "Северный поток-2" и почему начали использовать этот газопровод, как элемент шантажа.

Матеуш Моравецкий отметил, что ответственность за высокие цены на энергоносители лежит на России. Также часть вины есть на Брюсселе, который согласился действовать по тем правилам, которые навязала Москва. Цены на газ сразу же повлияли на то, что поднялись цены на продукты питания, а также услуги.

Моравецкий подчеркнул, теперь, имея достроенный газопровод "Северный поток-2" Путин имеет все основания публично выставлять условия западной Европе, заявляя, что, если та будет вести себя вежливо, то газовый вентиль откроют и газ пойдет по более дешевой цене. Все это и есть газовый шантаж Путина.

Премьер Польши предложил партнерам в ЕС в ближайшем будущем дать жесткий ответ России, а в долгосрочной перспективе заняться расширением газовой и энергетической инфраструктуры.

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