В Германии рассказали, какая ошибка России может привести к остановке Северного потока-2

Вопрос запуска "Северного потока-2" должен рассматриваться, в первую очередь, в юридической плоскости. Но даже, если по юридической части относительно запуска "Северного потока-2" не будет вопросов, то попытка России начать новый виток агрессии против Украины может перечеркнуть все план, работу трубопровода придется тут же остановить. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF, пишет "DW".

Роберт Хабек. Фото: УНН

Роберт Хабек отметил, важно понимать, что Германия – это правовое государство, где все разрешения выдаются исключительно, базируясь на правовой основе. Поэтому запуск "Северного потока-2" состоится только в том случае, если это не будет противоречить законам.

Вице-канцлер отметил, единственный случай, когда могут быть задействованы политические рычаги – это, когда Россия в нарушение всех договорённостей решится начать новое вторжение в Украину. Тогда могут быть задействованы санкции. Роберт Хабек отметил, что Германия постоянно следит за той ситуацией, которая возникла на востоке Украины, куда Россия стянула свои войска.

По словам вице-канцлера, Запад не должен возлагать все надежды исключительно на "Северный поток-2", тем самым теряя внимание к Украине, которая все эти годы была единственной и надежной страной-транзитером. Теперь же пришло время действовать по-другому, помогая Украине переходить на возобновляемые источники энергии. Германия готова помочь Украине стать энергонезависимой.

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