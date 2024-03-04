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Премьерку Литвы догнал «призрак Путина». Что она вынуждена была сделать

Принимающая участие в президентских выборах премьер Литвы Ингрида Шимоните из-за российского диктатора вынуждена была отказаться от своего предвыборного лозунга, сообщает LRT

сегодня, 20:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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Шимоните подверглась критике из-за своего лозунга, который оказался слишком похожим на лозунг российского диктатора Владимира Путина в 2018 году.

Премьерку Литвы догнал «призрак Путина». Что она вынуждена была сделать

Ингрида Шимоните

Как отмечает издание, лозунг литовского премьера — "Сильная президент — сильная страна". Критики Шимоните указали, что у Путина был схожий лозунг — "Сильный президент – сильная Россия".

При этом Шимоните отметила, что спокойно относится к критике и добавила, что в предвыборной гонке побеждают не лозунги, а люди. Также она добавила, что боялась бы больше не лозунгов, а кандидатов, которые собственно хотят походить на российского диктатора.

Также Шимоните подчеркнула, что не следила за выборами в России, поэтому не может сказать, действительно ли ее лозунг похож на лозунг Путина.

Впрочем, глава ее предвыборного штаба Миндаугас Линге впоследствии отметил, что все же сходство между лозунгами Шимоните и российского диктатора есть. По его словам, принято решение, что лозунг "Сильная президент — сильная страна" больше использовать не будут.

Как подчеркнул Линге, от лозунга отказались, потому что он может вызвать неприятные ассоциации. Также он добавил, что в этом случае речь шла просто об элементарной человеческой опрометчивости.

Напомним, российский диктатор готовится переизбраться на президентских выборах. Конкурентов у него нет.

Как сообщал портал "Комментарии", глава внешнего дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров пожаловался , что его недавно проигнорировали послы ЕС. По его словам, якобы у России были данные о подготовке посольствами ЕС в Москве механизмов поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента. Он решил собрать послов якобы, чтобы посоветовать не заниматься такими делами, но дипломаты прислали ноту и проигнорировали встречу с Лавровым. Очередное заявление министра иностранных дел РФ, где он в очередной раз пожаловался на ЕС, цитируют российские паблики.





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Источник: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/2213475/neosmotritel-nost-predvybornyi-lozung-shimonite-budet-izmenen
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