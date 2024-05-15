Президент Чехии рассказал горькую правду о войне в Украине и не исключил компромиссный мир

Россия просто так не отдаст территории, которые сумела захватить, поэтому наивно надеяться, что Украина в обозримом будущем сможет их отвоевать заявил президент Чехии Петр Павел. Именно поэтому он призвал более реалистично смотреть на ситуацию.

Петр Павел

Петр Павел считает, что сначала нужно остановить войну в Украине и только после этого начать обсуждение будущих договоренностей. По его словам, речь может идти об определенном компромиссе, который состоится с согласия Украины, России и стран, гарантирующих мирное соглашение между ними.

Позже в сети "Х" Петр Павел добавил, что всегда подчеркивал, что Киев нужно поддерживать всеми возможными средствами в соответствии с международным правом. По его словам, частью такой поддержки, собственно, является увеличение поставок боеприпасов и военной техники Силам обороны.

Кроме того, по мнению Петра Павела, на самом деле Россия могла бы немедленно остановить войну, однако она в этом совершенно не заинтересована. Ведь, говорит чешский президент, Кремль до сих пор надеется достичь всех своих целей, начиная от захвата страны, устранения ее власти до проведения так называемой демилитаризации.

Впрочем, как отметил Петр Павел, военная помощь Киеву не исключает того, что можно параллельно искать и другие решения для прекращения войны.

"В то же время должно быть правдой то, что любая будущая мирная договоренность обязательно предполагает согласие Украины, учитывая ее базовые интересы",

– подчеркнул Петр Павел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время активизировались разговоры о так называемых мирных переговорах между Украиной и РФ. В частности, все чаще о "мире" начал говорить кремлевский диктатор Владимир Путин, но прекратить войну он хочет на своих условиях.





