Президент Грузии призвала приехать лидера одной страны ЕС, чтобы избавиться от влияния России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила письмо французскому лидеру Эммануэлю Макрону, в котором призвала как можно быстрее приехать в Тбилиси. Зурабишвили ожидает, что президент Франции приедет в Грузию 26 мая – в День независимости.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников

Как отмечает грузинский ресурс Newsgeorgia, Саломе Зурабишвили договорилась, что Эммануэль Макрон прибудет в Грузию к проведению парламентских выборов в сентябре этого года. Однако теперь президент Грузии призвала его приехать скорее из-за российского влияния на Кавказе.

"Но сейчас на карту поставлена не только Грузия", — сказала Зурабишвили, имея в виду влияние России в регионе, а также опасность для Европы.

В настоящее время администрация Макрона не ответила на запрос Саломе Зурабишвили.

19 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сделали совместное заявление по ситуации в Грузии. Европейские лидеры заявили, что с "глубоким сожалением" видят решение правительства руководящей партии, которая "отклонилась" от европейского пути.

Напомним, что в Грузии правительство проголосовало за закон об "иноагентах", который вызвал массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты предупредили правительство Грузии из-за принятия закона об "иноагентах". Кроме того, Европейский союз заявил о готовности заморозить заявку Грузии на членство в ЕС, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В настоящее время президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую правительство хочет отстранить от должности, наложила вето на скандальный закон.

Также "Комментарии" писали о скандале в Грузии из-за иконы на которой рядом со святой изобразили советского диктатора Сталина.