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Президент Грузии призвала приехать лидера одной страны ЕС, чтобы избавиться от влияния России

Саломе Зурабишвили призвала президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Грузию из-за роста влияния России в регионе.

сегодня, 11:30
Автор:
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Slava Kot
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила письмо французскому лидеру Эммануэлю Макрону, в котором призвала как можно быстрее приехать в Тбилиси. Зурабишвили ожидает, что президент Франции приедет в Грузию 26 мая – в День независимости.

Президент Грузии призвала приехать лидера одной страны ЕС, чтобы избавиться от влияния России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников

Как отмечает грузинский ресурс Newsgeorgia, Саломе Зурабишвили договорилась, что Эммануэль Макрон прибудет в Грузию к проведению парламентских выборов в сентябре этого года. Однако теперь президент Грузии призвала его приехать скорее из-за российского влияния на Кавказе.

"Но сейчас на карту поставлена не только Грузия", — сказала Зурабишвили, имея в виду влияние России в регионе, а также опасность для Европы.

В настоящее время администрация Макрона не ответила на запрос Саломе Зурабишвили.

19 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сделали совместное заявление по ситуации в Грузии. Европейские лидеры заявили, что с "глубоким сожалением" видят решение правительства руководящей партии, которая "отклонилась" от европейского пути.

Напомним, что в Грузии правительство проголосовало за закон об "иноагентах", который вызвал массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты предупредили правительство Грузии из-за принятия закона об "иноагентах". Кроме того, Европейский союз заявил о готовности заморозить заявку Грузии на членство в ЕС, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В настоящее время президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую правительство хочет отстранить от должности, наложила вето на скандальный закон.

Также "Комментарии" писали о скандале в Грузии из-за иконы на которой рядом со святой изобразили советского диктатора Сталина.



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Источник: https://www.newsgeorgia.ge/salome-zurabishvili-srochno-zavet-na-pomoshh-jemmanujelja-makrona/
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