Президент Хорватии призвал Европу к сделке с Россией, обвинив Лондон в подстрекательстве

Президент Хорватии Зоран Миланович, который уже ранее высказывался нехорошо в адрес Украины, рекомендуя прислушаться к России и перестать мечтать о членстве в НАТО, вновь вспомнил о нашей стране. В этот раз хорватский лидер обвинил Великобританию в "подстрекательстве", заявив, что она разжигает конфликт между Россией и Украиной. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на "Euractiv".

Зоран Миланович. Фото: из открытых источников

Миланович заявил, что только через соглашение с Россией можно говорить о стабильности в Европе. Пока что вместо того, чтобы пойти на диалог с Россией Великобритания и США разыгрывают свою игру, и фактически держат Украину в заложниках ситуации.

Президент Хорватии также заявил, что Великобритания, которая сегодня стала второстепенной страной, пытается за счет Украины обозначить свою значимость, вводит страну в заблуждение.

Также Миланович ответил на вопрос журналистов о том, почему он отказал во встрече министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. Хорватский лидер отметил, что по статусу он не обязан проводить такие встречи, потому как Великобритания сегодня не есть сверхдержавой. Она потеряла свой важный статус, когда прекратила быть членом Европейского Союза. К тому же, добавил Зоран Миланович, если он и мог бы встретиться, то только с министрами сверхдержав, каковыми сегодня являются США и Россия.

По словам Милановича, сегодня Лондон намерен играть важную роль, пытаясь за счет таких государств, как Украина, показывать свою значимость.

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