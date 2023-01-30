Президент Хорватии заявил, что Крым никогда больше не будет Украиной: что известно о скандале

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Лиля Воробьева
Хорватский президент Зоран Миланович, который имеет пророссийские взгляды, попал в очередной скандал. Он заявил, что Крым "никогда не вернется под контроль Украины", а Россия, когда начнет проигрывать, применит ядерное оружие. Об этом пишет RTS .
Зоран Миланович (фото из открытых источников)
В своем заявлении он сравнил аннексию Крыма с провозглашением независимости Косово.
"Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Его забрали в Сербии. Кто это сделал, как не мы? Как это называется? Изъятие. То же касается Крыма – Крым никогда больше не будет украинским. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы" , – сказал Зоран Миланович.
Кроме того, президент Хорватии заявил, что не стоит сравнивать Сербию и Россию. Ведь "Россия – опасная страна" и "этого никто не понимает".
По его мнению, "украинцы патологически ненавидят россиян". И заявил, что "хорваты не так ненавидели сербов".
А когда СМИ напомнили ему слова о том, что Россия никогда не нападет на Украину, президент Хорватии заявил о "плохом решении России".
"Это было плохое решение России, потому что они думали, что власть рухнет. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, когда они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие", — заявил президент Хорватии.
Также он подчеркнул, что пытается другим открыть глаза, ведь, по его мнению, "мы вступаем в войну со сверхдержавой".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Хорватии Зоран Миланович утверждает, что НАТО и США ведут прокси-войну против России в Украине, то есть войну руками украинских военных ради победы над Путиным. Также хорватский президент риторически спрашивает, должны ли хорваты быть американскими рабами?
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