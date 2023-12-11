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Президент Литвы назвал страну, которая вредит в Европе и Украине

Лидер Литвы Гитанас Науседа раскритиковал страну, которая своими действиями вредит Европейскому Союзу и Украине.

сегодня, 17:30
Автор:
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Slava Kot
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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Венгрия, единолично блокирующая поддержку и вступление Украины в ЕС, подрывает принципы единства Европейского Союза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на литовское издание 15min.

Президент Литвы назвал страну, которая вредит в Европе и Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа критикует Венгрию. Фото из открытых источников

Во время выступления в Эстонии Гитанас Науседа подверг критике Венгрию за отношение к Украине.


"Венгрия наносит вред принципу единства, потому что, если мы не получим положительного ответа, положительного вывода, будет все больше голосов, угрожающих и отрицающих принцип единства", – заявил Науседа.

По мнению литовского президента, вступление Украины в ЕС станет выгодным даже для Венгрии. Науседа также надеется, что ЕС скоро сможет принять соответствующие решения для начала официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Мы будем использовать все средства, чтобы убедить Венгрию изменить свое мнение", – подытожил президент Литвы Гитанас Науседа.

Поддержал позицию Науседы его коллега президент Эстонии Алар Карис, который считает, что ЕС должен послать четкий сигнал России, что Европа находится в единстве, а Украина является частью европейского континента.

Напомним, что Венгрия во главе с правительством Орбана активно блокирует помощь Украине от ЕС и выступает против ее вступления в Европейский Союз. Вместо этого Виктор Орбан призывает отменить санкции с России и возобновить торговлю с Кремлем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия отправила Украине помощь. Что именно пришло от правительства Орбана.

Также "Комментарии" писали, что после протестов в Польше и Словакии перевозчики еще одной страны блокируют границу с Украиной.



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Источник: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/g-nauseda-grasindama-del-ukrainos-vengrija-kenkia-es-vienybei-56-2159204
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