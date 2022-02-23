Президент Польши озвучил главную цель Кремля

Россия нарушила архитектуру сохранности всей Европы. В настоящее время Российская Федерация представляет угрозу не только Украине, но и всему миру. Главная цель президента России Путина – показать слабость Евросоюза и НАТО. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда во время посещения Киева, где он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом. Об этом сообщает Главред.

Анджей Дуда - фото из открытых источников

Президент Польши Анджей Дуда призвал главу Кремля Путина остановить российскую агрессию.

"Мы, президенты государств, соседствующих с Россией, обращаемся к президенту РФ с призывом о мире и покое. Мы уверены, что граждане РФ тоже хотят жить в мире", – заявил Дуда.

Президент Польши также отметил, что Россия создает угрозу не только Украине, но и всему региону. Именно поэтому, по словам Анджея Дуды, другие государства должны продемонстрировать единство и "сказать четкое "стоп" имперским идеям".

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский с лидерами Польши и Литвы подписал общую декларацию. Украина заслуживает получения статуса кандидата в Евросоюз, и Польша и Литва поддержат ее в этом, говорится в совместной с президентом Украины декларации президентов двух стран, Польши и Литвы. Декларацию подписали в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа.

Также "Комментарии" писали, что московский чиновник сообщил единственное условие, при котором российские войска войдут в "ДНР" и "ЛНР". Андрей Турчак, высокопоставленный член правящей партии России, заявил, что российские военные войдут в ЛНР и ДНР, признанные Москвой независимыми государствами, если этого попросят лидеры сепаратистов.

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