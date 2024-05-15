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Президент Зеленский отреагировал на покушение на Фицо

Президент Владимир Зеленский пожелал главе словацкого правительства Роберту Фицо скорейшего выздоровления. Кроме того, он заявил, что Украина решительно осуждает акт насилия против главы правительства соседнего государства

сегодня, 18:27
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский в сети Х отреагировал на покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В частности, он заявил, что Украина решительно осуждает акт насилия против главы правительства соседнего государства-партнера.

Президент Зеленский отреагировал на покушение на Фицо

Роберт Фицо

"Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере",
– подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Фицо быстро поправится.

Вместе с тем, по данным словацких СМИ, нападающим на Фицо является известный словацкий писатель Юрай Чинтула. Кроме того, он является активистом либеральной партии "Прогрессивная Словакия", наиболее проукраинской партией в стране.

Кроме того, словацкое издание Plus SK сообщило, что состояние Фицо "очень тяжелое".

"В целом, учитывая, что международная ситуация из-за агрессии России на глазах накаляется, в частности из-за усиливающихся ядерных угроз Кремля, подобного следовало ожидать. Для искренних друзей Путина, всячески топящих за поражение Украины, эта "дружба" действительно рано или поздно должна закончиться не очень приятно. Возможно, Фицо не станет единственным примером",
– отметил в Фейсбуке политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Роберта Фицо совершено покушение. В него стреляли после заседания правительства, когда он вышел к своим избирателям. По данным СМИ, раздались 3-4 выстрела, после которых Фицо упал. С ранениями он доставлен в больницу. Стрельца задержали.

Кроме того, аналитики предполагают , что скоро российские пропагандисты будут распространять версию о том, что в покушении на Фицо есть "украинский след".




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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1790749897022472677
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