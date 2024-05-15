Президент Зеленский отреагировал на покушение на Фицо

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский в сети Х отреагировал на покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В частности, он заявил, что Украина решительно осуждает акт насилия против главы правительства соседнего государства-партнера.
Роберт Фицо
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Фицо быстро поправится.
Вместе с тем, по данным словацких СМИ, нападающим на Фицо является известный словацкий писатель Юрай Чинтула. Кроме того, он является активистом либеральной партии "Прогрессивная Словакия", наиболее проукраинской партией в стране.
Кроме того, словацкое издание Plus SK сообщило, что состояние Фицо "очень тяжелое".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Роберта Фицо совершено покушение. В него стреляли после заседания правительства, когда он вышел к своим избирателям. По данным СМИ, раздались 3-4 выстрела, после которых Фицо упал. С ранениями он доставлен в больницу. Стрельца задержали.
Кроме того, аналитики предполагают , что скоро российские пропагандисты будут распространять версию о том, что в покушении на Фицо есть "украинский след".
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Ігор
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