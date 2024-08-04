Принять более жесткие меры: евродепутаты критикуют деятельность Венгрии

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что нужно принять жесткие меры к Венгрии из-за политики их лидера Виктора Орбана. По словам Орпо, Европейский Союз должен более критично оценивать деятельность Венгрии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финское издание Yle.



Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото из открытых источников

Петтери Орпо заявил, что депутаты Европарламента от Финляндии требуют жестких мер в связи с действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Финский политик отметил необходимость Еврокомиссии рассмотреть визовое исключение, согласно которому Венгрия может в ускоренном темпе выдавать шенгенские визы для граждан Беларуси и России.

"Деятельность Венгрии в должности главы также должна оцениваться очень критически. Невозможно постоянно противоречить общей линии ЕС. В этом отношении нужно занять жесткую позицию", — сказал Орпо.

Премьер-министр Финляндии добавил, что его страна обсуждает этот вопрос с другими странами Европейского союза. Европейская комиссия обратилась с объяснениями к Венгрии относительно ускоренной выдачи виз для граждан из определенных стран.

Напомним, что Венгрия после начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает связи с Кремлем. Орбан призывает ЕС к сотрудничеству с Россией и снятию санкции, чтобы улучшить экономику страны, которая остается зависимой от российских энергоресурсов, в то время как другие страны Европейского Союза нашли альтернативу нефти из РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эстония бьет тревогу и заявляет об опасности иммиграционной политики Венгрии для ЕС.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии отреагировали на резкую критику от Польши из-за заявлений Орбана.