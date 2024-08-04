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Принять более жесткие меры: евродепутаты критикуют деятельность Венгрии

Деятельность Венгрии вызывает критику со стороны Европейского Союза, считающего, что политика Орбана постоянно противоречит ЕС.

сегодня, 16:40
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Slava Kot

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что нужно принять жесткие меры к Венгрии из-за политики их лидера Виктора Орбана. По словам Орпо, Европейский Союз должен более критично оценивать деятельность Венгрии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финское издание Yle.

Принять более жесткие меры: евродепутаты критикуют деятельность Венгрии

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото из открытых источников

Петтери Орпо заявил, что депутаты Европарламента от Финляндии требуют жестких мер в связи с действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Финский политик отметил необходимость Еврокомиссии рассмотреть визовое исключение, согласно которому Венгрия может в ускоренном темпе выдавать шенгенские визы для граждан Беларуси и России.

"Деятельность Венгрии в должности главы также должна оцениваться очень критически. Невозможно постоянно противоречить общей линии ЕС. В этом отношении нужно занять жесткую позицию", — сказал Орпо.

Премьер-министр Финляндии добавил, что его страна обсуждает этот вопрос с другими странами Европейского союза. Европейская комиссия обратилась с объяснениями к Венгрии относительно ускоренной выдачи виз для граждан из определенных стран.

Напомним, что Венгрия после начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает связи с Кремлем. Орбан призывает ЕС к сотрудничеству с Россией и снятию санкции, чтобы улучшить экономику страны, которая остается зависимой от российских энергоресурсов, в то время как другие страны Европейского Союза нашли альтернативу нефти из РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эстония бьет тревогу и заявляет об опасности иммиграционной политики Венгрии для ЕС.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии отреагировали на резкую критику от Польши из-за заявлений Орбана.



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Источник: https://yle.fi/a/74-20103017
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