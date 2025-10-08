Принятие 19-го пакета санкций против РФ может быть вновь отсрочено: в чем причина

Правительства Венгрии и Словакии не готовы отказываться от блокирования 19-го пакета антироссийских санкций Европейского Союза. Взамен за принятие 19-го пакета санкций против РФ две страны хотят уступок со стороны Брюсселя по своим экономическим интересам. Об этом сообщает "EUObserver".

Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников

Согласно информации европейских дипломатов, Венгрия намерена добиться внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Но вместо того, чтобы публично угрожать вето на весь пакет, Будапешт тихонько "зарезервировал" некоторые из своих пунктов, напечатанные мелким шрифтом.

Отмечается, что венгерский премьер Виктор Орбан обычно публично выступает против санкций, но президент США Дональд Трамп, с которым у него тесные связи, настаивает на полном отказе ЕС от российских энергоресурсов.

Будапешт готовится к рабочим консультациям с руководителями других стран Евросоюза по отдельным пунктам потенциального эмбарго.

Словакия заявляет, что вообще не хочет новых санкций против России.

Как пишет издание, ее лидеры надеются на обходной путь в законодательстве ЕС, запрещающий двигатели внутреннего сгорания к 2035 году, поскольку страна производит много автомобилей.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может перенести переговоры по санкциям против России на следующую встречу лидеров ЕС 23 октября, сообщили источники.

По мнению европейских дипломатов, Фицо может добиться символических уступок, не затягивая принятие очередного санкционного пакета на слишком долгий срок.

