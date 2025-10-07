logo

Утверждение 19-го пакета санкций ЕС снова откалывается: кто тянет время
Утверждение 19-го пакета санкций ЕС снова откалывается: кто тянет время

По информации СМИ, Словакия блокирует новые санкции против РФ и хочет их обсуждения на уровне лидеров

7 октября 2025, 12:04
Процесс утверждения 19-го пакета санкций Евросоюза против России снова стопорится. Причиной тому позиция Словакии. Братислава выставляет условие, чтобы сначала состоялось обсуждение новых санкций на уровне лидеров стран на саммите во второй половине октября. Как передает портал "Комментарии", об заявил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в X.

Утверждение 19-го пакета санкций ЕС снова откалывается: кто тянет время

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, что Евросоюз наконец-то достиг согласия по ограничению передвижения дипломатов РФ после того, как Венгрия сняла свое вето. По его словам, весь пакет санкций может быть не принят до саммита 23 октября, поскольку Словакия хочет провести обсуждение на самом высоком уровне.

Однако пока неясно, в чем заключаются беспокойства Словакии по поводу предложенного пакета.

Читайте также на портале "Комментарии" — Брюссель намерен ввести более жесткие ограничения в отношении Российской Федерации, которые будут влиять на три ключевые сферы. Соответствующее заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, опубликовав пост в соцсети Х.

По итогам неформального европейского саммита в Копенгагене она отметила, что пришло время усилить давление на Россию и с этой целью ЕС предложил новый подход к санкциям. 

"Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли", — высказалась фон дер Ляйен.

Также издание "Комментарии" сообщало – ближайшему олигарху Владимира Путина могут разблокировать активы: о чем торгуются внутри Европейского Союза.




Источник: https://x.com/RikardJozwiak/status/1975446706918727756
