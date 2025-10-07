Утверждение 19-го пакета санкций ЕС снова откалывается: кто тянет время

Процесс утверждения 19-го пакета санкций Евросоюза против России снова стопорится. Причиной тому позиция Словакии. Братислава выставляет условие, чтобы сначала состоялось обсуждение новых санкций на уровне лидеров стран на саммите во второй половине октября. Как передает портал "Комментарии", об заявил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в X.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, что Евросоюз наконец-то достиг согласия по ограничению передвижения дипломатов РФ после того, как Венгрия сняла свое вето. По его словам, весь пакет санкций может быть не принят до саммита 23 октября, поскольку Словакия хочет провести обсуждение на самом высоком уровне.

Однако пока неясно, в чем заключаются беспокойства Словакии по поводу предложенного пакета.

По итогам неформального европейского саммита в Копенгагене она отметила, что пришло время усилить давление на Россию и с этой целью ЕС предложил новый подход к санкциям.

"Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли", — высказалась фон дер Ляйен.

