Ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ може бути знову відстрочено: у чому причина
НОВИНИ

Ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ може бути знову відстрочено: у чому причина

Угорщина та Словаччина можуть відстрочити ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ

8 жовтня 2025, 14:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Уряди Угорщини та Словаччини не готові відмовлятися від блокування 19-го пакету антиросійських санкцій Європейського Союзу. Натомість за ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ дві країни хочуть поступок з боку Брюсселя за своїми економічними інтересами. Про це повідомляє "EUObserver".

Ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ може бути знову відстрочено: у чому причина

Орбан та Фіцо. Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією європейських дипломатів, Угорщина має намір домогтися внесення винятків до пропонованої Єврокомісією повної заборони на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ). Але замість того, щоб привселюдно загрожувати вето на весь пакет, Будапешт тихенько "зарезервував" деякі зі своїх пунктів, надруковані дрібним шрифтом.

Зазначається, що угорський прем'єр Віктор Орбан зазвичай публічно виступає проти санкцій, але президент США Дональд Трамп, з яким має тісні зв'язки, наполягає на повній відмові ЄС від російських енергоресурсів.

Будапешт готується до робочих консультацій з керівниками інших країн Євросоюзу щодо окремих пунктів потенційного ембарго.

Словаччина заявляє, що взагалі не хоче нових санкцій проти Росії.

Як пише видання, її лідери сподіваються на обхідний шлях у законодавстві ЄС, що забороняє двигуни внутрішнього згоряння до 2035 року, оскільки країна виготовляє багато автомобілів.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може перенести переговори щодо санкцій проти Росії на наступну зустріч лідерів ЄС 23 жовтня, повідомили джерела.

На думку європейських дипломатів, Фіцо може добитися символічних поступок, не затягуючи ухвалення чергового санкційного пакета на дуже довгий термін.

Читайте також на порталі "Коментарі" — процес затвердження 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії знову стопориться. Причиною цього є позиція Словаччини. Братислава виставляє умову, щоб спочатку відбулося обговорення нових санкцій на рівні лідерів країн на саміті у другій половині жовтня. Про це заявив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у X.




Джерело: https://euobserver.com/news/ar70ec93d4
