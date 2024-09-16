Пришло ли время для мирного соглашения с РФ: ЕС озвучил официальную позицию

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Кравцев Сергей
Пока не прекратились ожесточённые бои в Украине и путиснкая Россия продолжает полномасштабную войну, отношения между РФ и Европейским Союзом не изменятся. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Euractiv сделал высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
Европейский Союз. Фото из открытых источников
Журналисты поинтересовались у топ-дипломата ЕС перспективами перезагрузки отношений с Россией в случае вероятного мирного соглашения с Москвой. На это Боррель ответил, что "не видит мирного соглашения с путинской Россией в ближайшем будущем".
Жозеп Боррель также призвал не забывать, об ордерах на арест Путина и его близкого окружения, выданных Международным уголовным судом за военные преступления и преступления против человечества. Поэтому, подчеркнул Боррель, важно не только прекратить боевые действия, но и заставить Россию ответить за свои зверства в Украине.
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