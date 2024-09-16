Пришло ли время для мирного соглашения с РФ: ЕС озвучил официальную позицию

Пока не прекратились ожесточённые бои в Украине и путиснкая Россия продолжает полномасштабную войну, отношения между РФ и Европейским Союзом не изменятся. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Euractiv сделал высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Журналисты поинтересовались у топ-дипломата ЕС перспективами перезагрузки отношений с Россией в случае вероятного мирного соглашения с Москвой. На это Боррель ответил, что "не видит мирного соглашения с путинской Россией в ближайшем будущем".

"В отдаленном будущем, в послевоенной обстановке, могут произойти определенные изменения в отношениях с Россией, но факт остается фактом, что война, вероятно, будет продолжаться, и вряд ли при таких обстоятельствах дела будут вестись как обычно, у ЕС есть красные линии", — отметил дипломат.

Жозеп Боррель также призвал не забывать, об ордерах на арест Путина и его близкого окружения, выданных Международным уголовным судом за военные преступления и преступления против человечества. Поэтому, подчеркнул Боррель, важно не только прекратить боевые действия, но и заставить Россию ответить за свои зверства в Украине.

"Путин четко дает понять, что он поддерживает свои максималистские требования: завоевание Украины, покорение украинского народа и, возможно, имеет больше амбиций за пределами Украины — он, кажется, все больше и больше одержим восстановлением Российской империи как своего основного наследия. Послужной список (Путина – ред.) в переговорах также хорошо известен", — подытожил Жозеп Боррель.

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