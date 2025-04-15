Продление санкций ЕС против России вновь под вопросом: какую хитрость придумал Будапешт

Юристы в Брюсселе ломают головы над тем, чтобы как можно скорее создать "план Б", который поможет обойти вето Венгрии на продление санкций против России. Такие планы появились еще во время переговоров перед мартовским продлением санкций, хотя остаются сомнения, насколько она "безупречна" с юридической точки зрения.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Европейские санкции формально состоят из двух документов: решения и постановления. Тексты практически одинаковы и действуют вместе (страны согласовывают и принимают решение, которое выполняется через постановление).

Отметим, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто неожиданно предположил, что его страна может поддержать санкции против России, если они станут частью переговорной стратегии Дональда Трампа. Такое заявление прозвучало во время выступления венгерского министра в Лондоне, однако впоследствии этот фрагмент был изъят из официальной стенограммы для СМИ в Венгрии.

Во время лекции в британском аналитическом центре Royal United Services Institute (RUSI) Сиярто ответил на вопрос, изменится ли позиция Будапешта в случае, если Трамп решит усилить давление на Кремль новыми санкциями. Венгерский министр выразил надежду, что до этого не дойдет, и дипломатические усилия остановят войну в Украине. Однако Сиярто признал, что, если Вашингтон выберет силовой сценарий, Венгрия может пересмотреть свою позицию по поводу санкций против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой перспективы вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, это решение якобы может иметь катастрофические последствия для Венгрии и ее граждан.



