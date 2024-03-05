Промышленность ЕС готовится перейти в "режим военной экономики": что это значит

Сегодня Еврокомиссия предложит Европейскому Союзу способы стимулировать свою оборонную промышленность, чтобы она могла перейти в "режим военной экономики" в ответ на вторжение России в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Европейский комиссар по вопросам промышленности Тьерри Бретон, по словам официальных лиц ЕС, представит предложения по стимулированию стран ЕС покупать больше оружия у европейских компаний, а также по оказанию помощи таким компаниям в увеличении производственных мощностей.

Бретон, который возглавлял французскую технологическую компанию, также заявил, что возможность очередного президентского срока Дональда Трампа в США, который поставил под сомнение обязательства Вашингтона перед НАТО, означает, что Европа должна делать больше для своей защиты.

"Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна идти на больший риск при нашей поддержке. В нынешнем геополитическом контексте Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, независимо от результата выборов наших союзников каждые четыре года", – отметил чиновник.

В материале говорится, что война России в Украине побудила многие европейские страны увеличить расходы на оборону. Но чиновники ЕС утверждают, что чисто национальные усилия менее эффективны, и хотят, чтобы органы ЕС играли более значительную роль в оборонной промышленной политике.

Аналитики говорят, что война показала, что европейская промышленность оказалась плохо подготовленной к некоторым серьезным проблемам, таким как внезапное повышение спроса на большое количество артиллерийских боеприпасов.

Предложения Бретона включают создание европейской версии американской схемы иностранных военных продаж, по которой Соединенные Штаты помогают правительствам других стран покупать оружие у американских компаний. Еще одно предложение позволит ЕС заставить европейские компании по производству оружия отдавать приоритет европейским заказам во время кризиса.

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