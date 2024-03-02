Помощь США Украине: что замыслил Трамп и зачем ему встреча с Орбаном

В США с октября не могут принять вопрос о выделении пакета помощи Украине на 2024 год. Сейчас вопрос "завис" в Палате представителей, прежде всего, стараниями ее спикера-трамписта Майка Джонсона. Многие американские политики и военные говорят о том, что подобные проволочки бьют не только по Украине, но и по всему мировому порядку, основанному на принципах демократии. Но воз и ныне там. Между тем, один из главный европейских блокировщиков помощи Украине – венгерский премьер-министр Виктор Орбан собирается на встречу с наиболее вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии – Дональдом Трампом. К чему может привести эта встреча, о чем говорит сам факт ее подготовки? Как события с поддержкой Украины со стороны США может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Джонсон явно имеет задачу затягивать процесс

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что ситуация с помощью Украине со стороны США остается неопределенной.

"Недавняя встреча президента Байдена с руководством Сената и Палаты представителей (республиканцами и демократами) пока не дала прорывов. Участники говорят, что проходила она тяжело. А Джонсон заявил, что вопрос выделения помощи Украине будет рассмотрен своевременно. Позже он уточнил, что сперва должен быть решен вопрос с обеспечением финансирования правительства США", – отмечает эксперт.

На данный момент, продолжает он, продлили финансирование отдельных статей содержания правительства до 8 и 22 марта. Но этого недостаточно. Потому в течение следующей недели должно пройти согласование необходимых статей – и голосование либо постоянно, либо (в очередной раз) временного бюджета. После этого, вероятно, откроется гипотетическая возможность рассмотрения законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, считает политолог.

"При этом Джонсон явно имеет задачу затягивать процесс, как минимум, до "супервторника" (в этом году – 5 марта), когда проходят масштабные праймериз в ряде Штатов. После чего Трамп может получить необходимое количество голосов делегатов для того, чтоб официально стать кандидатом от Республиканской партии на пост президента (выборы, напомню, состоятся в ноябре). Пока не ясно, как это может повлиять на голосование законопроекта о поддержке Украины. Возможно, расчет, что после этого Трамп как безусловный лидер республиканцев сможет надавить на сопартийцев в Палате представителей – и помешать им противодействовать спикеру. Ведь известно, что в этой палате уже появляется петиция, инициированная как демократами (о поддержке проголосованного в Сенате законопроекта), там и республиканцами (о рассмотрении нового варианта, только о военной помощи для Украины). Появление таких петиций говорит о том, что в течение марта Джонсон вынужден будет поставить на голосование вопрос о поддержке Украины. Но Трамп в статусе официального кандидата в президенты может внести свои коррективы", – поясняет Петр Олещук.

Что касается грядущей встречи Трампа с Орбаном, сложно сказать, какие цели тут преследуются, признался эксперт.

"Не исключено, что Орбан выступает в качестве посредника для переговоров Трампа с Путиным. Ведь сейчас Трамп под постоянным вниманием СМИ, возможно, спецслужб. Потому не может позволить себе какие-то контакты с Кремлем. Лишние дела в суде ему точно не нужны. Возможно, что недавнее интервью Путина журналисту-трамписту Такеру Карлсону это было просто повод для донесения каких-то неформальных месседжей от Трампа — Путину. Точно так нельзя исключать, что Трамп общается с Путиным через Орбана. Последний находятся в постоянном контакте с Кремлем, в том числе через своего министра иностранных дел Сийярто, который регулярно посещает Москву. Так что Орбан может быть тут передаточным звеном в выстраивании отношения между Трампом и Путиным", – предполагает политолог.

Плюс – вероятны мотивы, связанные с НАТО, отмечает он. Как известно, Трамп постоянно критикует Альянс. И у них с Орбаном могут пройти согласование позиций по этому поводу. Чтоб орбановскими руками (у Трампа сейчас нет таких полномочий) блокировать те или иные решения НАТО.

"При этом Орбан сам стремится к этой встрече, рассчитывая, что она — с будущим президентом США. И можно потом это капитализировать во что-то позитивное для себя. Оба политика явно хорошо друг друга понимают, у них одинаковые ценностные наборы, склонность к авторитаризму. Но точно сказать, о чём они станут говорить — тяжело, равно как прогнозировать, какое место в этом разговоре займет Украина", – заключает Петр Олещук.

Пока кризис в США не разрешится, говорить о выделении помощи Украине тяжело

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян поделился такими размышлениями:

"Ситуация с поддержкой Украины является заложником нынешнего политического кризиса в США. И пока этот кризис не разрешится, говорить о том, что помощь точно будет выделена, тяжело".

В данный момент, поясняет эксперт, в Конгрессе нет необходимых голосов, хоть и повышается уровень раздраженности, что Трамп фактически взял их в заложники в рамках своей предвыборной кампании.

"Так что тут решение вопроса зависит не от неких внешних встреч, а от динамики внутриполитического кризиса и предвыборной кампании в США", – подчеркивает Олег Саакян.

Что касается встречи Орбана и Трампа, то, по мнению политолога, это попытка капитализировать возникшую ситуацию каждым из них. Трамп демонстрирует таким образом, что его уважают внешние игроки. А Орбан повышает свою статусность и надеется на некие бонусы, в случае, если Трамп вернется в Белый дом. Каждый в плюсе, констатирует эксперт.

Трамп ищет своих сторонников в Европе

Политический эксперт Сергей Таран считает, что Трамп ищет своих сторонников в Европе. А поскольку традиционные политические элиты, с которыми контактирует Байден, ориентируются преимущественно на Германию и Францию, его оппонент ищет союзников там, где нынешний президент США их никогда не искал. А именно — в Венгрии.

"С точки зрения Трампа, Орбан – это олицетворение внутренней консервативной политики в других странах. Именно такой, какой придерживаются американские ультраконсерваторы", – поясняет эксперт.

По его мнению, вряд ли такая встреча приведет к каким-то серьезным последствиям, хоть медийный шум, конечно, будет.

"Вес Венгрии в европейской политике и экономике — незначителен. Так что Трамп, в случае его возвращения в Белый дом, всё равно будет вынужден выстраивать отношения с Германий. Францией, той же Польшей. А Венгрия будет для него партнером, с помощью которого он станет раздражать более мощные европейские державы, – прогнозирует Сергей Таран. – Стимулируя их к улучшению отношений лично с Трампом".

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