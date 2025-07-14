Просьба не блокировать санкции против России: Фицо получил письмо с предупреждением

Премьер-министр Чехии Петр Фиала направил письмо словацкому коллеге Роберту Фицо с призывом не блокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации. Об этом сообщает Radio Prague International.

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

В письме Фиала призвал к совместным действиям против российской агрессии в отношении Украины, а также напомнил об общем историческом опыте оккупации со стороны Москвы. В частности отметил, что блокирование санкций только изолирует Словакию в европейском сообществе.

"Мы имеем общий интерес в обеспечении безопасности наших граждан. Сотрудничество в рамках ЕС и НАТО является основным условием", — добавил он.

Премьер Чехии выразил надежду, что Братислава как "ближайший партнер" пересмотрит свою позицию и поможет сохранить единство демократического мира против агрессии со стороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" — послы Европейского Союза находятся на этапе согласования 18-го пакета санкций против России, включающего снижение предельной цены на российскую нефть. Так, цена на российскую нефть составит около 47 долларов за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены. Эту информацию подтвердили четыре источника "Reuters" в ЕС после встречи 13 июля.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов поддержать 18-й пакет санкций против России, но при выполнении другими странами ЕС ультимативного требования достижения соглашения по плану прекращения импорта российского газа в Европу до 15 июля.



