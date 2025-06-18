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Кравцев Сергей
Лидеры Европейского Союза все-таки не нашли в себе силы, чтобы принять решение о снижении "потолка цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Авторы публикации напомнили, что предложение о снижении "потолка" цен на российскую нефть было включено в 18-й пакет санкций против России, который недавно представила Еврокомиссия.
Вместе с тем, журналисты констатируют, что недавний рост цен на нефть усложнил достижение консенсуса стран-членов блока по этому вопросу.
По этой же причине не настаивает на немедленном снижении регулируемой цены на российскую нефть и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Противники немедленного снижения "потолка цен" на российскую нефть считают, что, в условиях повышения мировых цен на "черное золото", Россия и так будет терять экспортные доходы.
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Также издание "Комментарии" сообщало – украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским возлагала большие надежды на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, но они так и не состоялись. В итоге саммит G7 в Канаде стал горьким разочарованием для Украины. Фактически американский лидер заявил, что должен сосредоточиться на конфликте между Израилем и Ираном, игнорируя вопрос прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом пишет The Guardian.
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