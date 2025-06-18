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Просьбы Зеленского вновь проигнорировали: какое решение по России отложил ЕС

ЕС побоялся принимать решение по снижению "потолка цен" на российскую нефть до $45

сегодня, 14:35
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Кравцев Сергей

Лидеры Европейского Союза все-таки не нашли в себе силы, чтобы принять решение о снижении "потолка цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Просьбы Зеленского вновь проигнорировали: какое решение по России отложил ЕС

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Авторы публикации напомнили, что предложение о снижении "потолка" цен на российскую нефть было включено в 18-й пакет санкций против России, который недавно представила Еврокомиссия.

Вместе с тем, журналисты констатируют, что недавний рост цен на нефть усложнил достижение консенсуса стран-членов блока по этому вопросу.

По этой же причине не настаивает на немедленном снижении регулируемой цены на российскую нефть и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Противники немедленного снижения "потолка цен" на российскую нефть считают, что, в условиях повышения мировых цен на "черное золото", Россия и так будет терять экспортные доходы.

"В последние дни мы видим, что цена выросла, поэтому верхний предел цены на нефть выполняет свою функцию. На данный момент нет большого давления на снижение верхнего предела цены на нефть", — сказала фон дер Ляйен в кулуарах встречи G7, где обсуждалось это предложение.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским возлагала большие надежды на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, но они так и не состоялись. В итоге саммит G7 в Канаде стал горьким разочарованием для Украины. Фактически американский лидер заявил, что должен сосредоточиться на конфликте между Израилем и Ираном, игнорируя вопрос прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом пишет The Guardian.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2025-06-17/g-7-summit-2025-tuesday-live-updates?cursorId=68519A4FB2200000
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