Противостояние Литвы и Китая обостряется: Пекин блокирует экспорт товаров из ЕС

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Людмила Слободенюк
О блокировке своих товаров и отказах в заявках на импорт в Китае на днях заявила литовская сторона. Более того, в Балтийской стране утверждают, что официальный Пекин блокирует все товары из Европейского Союза, если у них есть хотя бы какие-то компоненты литовского производства. Об этом сообщает информационное агентство Euronews.
Пекин заблокировал экспорт товаров из ЕС. Фото из открытых источников
В Литве уверены, что подобная позиция китайской стороны обусловлена тем, что они ранее дали разрешение Тайваню открыть свое представительство в Литве.
Напомним, первые недоразумения Литвы и Китая начались не в торговой, а именно в дипломатической сфере. Китаю не понравилось, что Литва позволила Тайваню открыть свое представительство в европейской стране. Тогда на заявления Китая Литва отреагировала мгновенно. Уже в декабре этого года правительство отозвало из Пекина своих дипломатов, опасаясь за их безопасность.
Сейчас этот вопрос стоит на повестке дня во Всемирной торговой организации. Свою поддержку Литве уже выразили в Соединенных штатах Америки.
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