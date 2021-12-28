Противостояние Литвы и Китая обостряется: Пекин блокирует экспорт товаров из ЕС

О блокировке своих товаров и отказах в заявках на импорт в Китае на днях заявила литовская сторона. Более того, в Балтийской стране утверждают, что официальный Пекин блокирует все товары из Европейского Союза, если у них есть хотя бы какие-то компоненты литовского производства. Об этом сообщает информационное агентство Euronews.

Пекин заблокировал экспорт товаров из ЕС. Фото из открытых источников

В Литве уверены, что подобная позиция китайской стороны обусловлена тем, что они ранее дали разрешение Тайваню открыть свое представительство в Литве.

"Нам известно о многих случаях, когда импорт из Литвы и ЕС блокируют в китайских портах и это количество ежедневно растет. Очевидно, китайская таможня отказывается оформлять товары из других стран ЕС, если там есть части литовского производства", — заявил журналистам еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

В Министерстве иностранных дел Китая обвинения в блокировании литовских товаров всячески отвергают и подобные заявления называют "безответственными".

Напомним, первые недоразумения Литвы и Китая начались не в торговой, а именно в дипломатической сфере. Китаю не понравилось, что Литва позволила Тайваню открыть свое представительство в европейской стране. Тогда на заявления Китая Литва отреагировала мгновенно. Уже в декабре этого года правительство отозвало из Пекина своих дипломатов, опасаясь за их безопасность.

Сейчас этот вопрос стоит на повестке дня во Всемирной торговой организации. Свою поддержку Литве уже выразили в Соединенных штатах Америки.



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