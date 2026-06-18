Шлях України в ЄС почали гальмувати: яка країна поставила під сумнів швидкі переговори щодо вступу

Переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу може мати справу з новими перешкодами. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не вважає за доцільне прискорене відкриття наступних переговорних кластерів відразу після запуску першого етапу переговорів.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

За словами глави угорського уряду, рішення про початок роботи над першим кластером він оцінює позитивно. Однак подальше просування переговорів, на його думку, потребує більш виваженого підходу та додаткового обговорення серед держав-членів ЄС.

Мадяр наголосив, що сумніви щодо прискореної процедури існують не лише в Угорщині. За його словами, низка європейських країн також вважає спірною ідею негайного відкриття всіх наступних напрямків переговорів після старту першого етапу.

Окрему увагу угорський прем'єр приділив питанню країн Західних Балкан, які вже багато років перебувають у процесі євроінтеграції. На його думку, надто швидке просування України може викликати невдоволення серед держав регіону, які продовжують очікувати на подальші кроки з боку Брюсселя.

При цьому Мадяр уникав жорстких заяв на адресу Києва і не висував жодних додаткових вимог до України. Він також не уточнив, чи Угорщина має намір використовувати право вето у разі винесення питання про відкриття нових переговорних кластерів на голосування.

Фактично йдеться не про перегляд підтримки європейської перспективи України, а про дискусію щодо темпів переговорного процесу. Проте заяви Будапешта свідчать, що всередині ЄС зберігаються різні погляди на те, наскільки швидко Київ має рухатися шляхом повноцінного членства.

На тлі війни, що триває, і прагнення України прискорити євроінтеграцію такі сигнали з Угорщини можуть стати черговим випробуванням для консенсусу всередині Європейського Союзу. Найближчими місяцями саме питання швидкості переговорів може перетворитися на одну з головних тем дискусій між Києвом та його європейськими партнерами.

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