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Путин хочет разрушить Европу изнутри. В Еврокомиссии раскрыть план кремлевского диктатора

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила европейцев об угрозе, исходящей от России. В интервью RND она предостерегла от действий, которые планируют совершить «друзья Путина»

сегодня, 14:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла от поддержки политических сил, имеющих связи с российским диктатором Владимиром Путиным, перед выборами в Европарламент.

Путин хочет разрушить Европу изнутри. В Еврокомиссии раскрыть план кремлевского диктатора

Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен подчеркнула, что вместе с войной в Украине увеличивается антиевропейская активность правых и левых экстремистских сил в ЕС. По ее словам, сегодня Европа сталкивается с двумя угрозами: извне и изнутри. Она подчеркнула, что опасность для Европы реальна и важно не недооценивать ее.

По ее словам, Европа близится к моменту, когда нужно защищать ее демократию и общую европейскую идею. Нападение на Украину показало, что многие слишком долго игнорировали и недооценивали Путина и его планы.

Фон дер Ляйен добавила, что нужно прекратить себя обманывать – "друзья Путина" хотят разрушить Европейский Союз изнутри, предлагая процесс дезинтеграции.

Она призвала демократические силы объединиться, а европейцев принять участие в выборах в Европарламент и поддерживать политический центр.

Как подчеркнула фон дер Ляйен, Путин хочет влиять на все важные решения на Западе в текущем году, включая выборы в Европарламент в июне, выборы в Восточной Германии в конце лета и выборы в США в ноябре.

По ее словам, необходимо быть готовыми к попыткам манипуляции этими событиями, потоку дезинформации и провокаций, которые, если присмотреться, имеют свои корни в России. Она подчеркнула, что нужно оставаться едиными и крепкими, в том числе, продолжая оказывать поддержку Украине.

Напомним, ранее фон дер Ляен заявила , что российский диктатор Путин хочет не только "стереть" Украину, но и получить возможность влиять на всю Европу.




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Источник: https://www.rnd.de/politik/ursula-von-der-leyen-im-interview-wie-gefaehrlich-sind-china-autos-EQAJMHDWHVHKNGS2CS6AME6ITQ.html
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