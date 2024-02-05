Путин летит в Турцию: в ЕС напомнили об ордере на арест президента России

Президент России Владимир Путин 12 февраля совершит визит в Турцию, где проведет встречу с Реджепом Эрдоганом. По случаю визита президента РФ в страну НАТО в ЕС напомнили Турции о Римском уставе и ордере на арест Путина выданный МУС.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время брифинга в Брюсселе спикер ЕС Питер Стано отреагировал на информацию о визите Путина в Турцию для обсуждения вопросов войны в Украине. По словам Стано, ЕС поддерживает мирные инициативы по завершению войны в Украине, однако только в случае территориальной целостности Украины, суверенитета и ее независимости.

"Но, если речь идет о вероятном визите Путина в Турцию, — я хочу напомнить, что Путин разыскивается Международным уголовным судом, который выдал ордер на его арест. Поэтому он является тем, кто представляет собой лицо жестокой агрессии против Украины, против европейской стабильности, против глобального порядка, основанного на правилах. Мы надеемся, что наши турецкие партнеры знают об этом", — заявил Питер Стано.

Журналисты задали Стано уточняющий вопрос, надеется ли ЕС, что Турция сможет арестовать Путина благодаря ордеру от Международного уголовного суда.

"Это не дело наших ожиданий. Ордер МУС является обязательным к выполнению всеми сторонами и всеми странами, ратифицировавшими Римский устав МУС. Наши турецкие партнеры играют очень важную роль. Турция прилагает усилия, но стоит видеть и надежность с другой стороны", — сказал Питер Стано.

Напомним, что Турция не ратифицировала Римский устав и не признает решение Международного уголовного суда. Таким образом, правоохранительные органы Турции не должны арестовывать Владимира Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны детали переговоров Путина в Турции по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия собрала огромную армаду танков и войска для нового наступления.