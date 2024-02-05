Путин летит в Турцию: в ЕС напомнили об ордере на арест президента России

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин 12 февраля совершит визит в Турцию, где проведет встречу с Реджепом Эрдоганом. По случаю визита президента РФ в страну НАТО в ЕС напомнили Турции о Римском уставе и ордере на арест Путина выданный МУС.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Во время брифинга в Брюсселе спикер ЕС Питер Стано отреагировал на информацию о визите Путина в Турцию для обсуждения вопросов войны в Украине. По словам Стано, ЕС поддерживает мирные инициативы по завершению войны в Украине, однако только в случае территориальной целостности Украины, суверенитета и ее независимости.
Журналисты задали Стано уточняющий вопрос, надеется ли ЕС, что Турция сможет арестовать Путина благодаря ордеру от Международного уголовного суда.
Напомним, что Турция не ратифицировала Римский устав и не признает решение Международного уголовного суда. Таким образом, правоохранительные органы Турции не должны арестовывать Владимира Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны детали переговоров Путина в Турции по Украине.
Также "Комментарии" писали, что Россия собрала огромную армаду танков и войска для нового наступления.
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