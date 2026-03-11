Путин может забыть о наказании: ЕС в шаге от страшной измены Украины

В Европейском Союзе предварительно согласовали новый пакет персональных санкций, который может затронуть, в частности, и граждан России. Соответствующее решение было принято 11 марта на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper). Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, работающий в Брюсселе.

Санкции Евросоюза против РФ. Фото: Reuters

По его информации, представители государств ЕС поддержали введение ограничений против нескольких категорий лиц. В санкционный список могут попасть 19 человек, причастных к нарушениям прав человека в Иране. Также ограничения планируют применить к лицам, подозреваемым в дестабилизационной деятельности в разных регионах мира. Отдельно рассматриваются санкции против людей, связанных с кибератаками против Европейского Союза, а также причастных к действиям, подрывающим территориальную целостность Украины.

Как отмечают европейские источники, при окончательном утверждении новых ограничений к уже действующим санкционным спискам могут добавить еще несколько человек. Параллельно дипломаты ЕС должны обсудить вопросы продления действующих санкций, введенных против лиц, ответственных за агрессию против Украины.

Эти ограничения необходимо продлить до 15 марта, ведь в противном случае санкции, распространяющиеся на более чем 2500 человек, автоматически утратят силу.

По словам Джозвяка, решение о продлении санкций может быть принято уже в ходе текущего заседания дипломатов. Однако вероятно, что окончательная договоренность между странами Евросоюза будет достигнута 13 марта на следующей встрече послов. В это время может появиться финальное решение о дальнейшем действии санкционного режима против лиц, причастных к агрессивной политике России и другим дестабилизационным действиям в мире.

