Путин не отстанет от Украины: Орбан заявил, что скорого окончания войны не будет и назвал причину

Венгерский премьер Виктор Орбан не верит, что Россия смирится с поражением в войне в Украине и просто так не отступит от своих планов захватить нашу территорию. Потому что Путин понимает, что тогда он не выиграет следующие президентские выборы даже с массовыми фальсификациями. Об этом пишет издание Tichys Einblich.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Такие заявления Орбан сделал, общаясь с журналистами во время встречи в Будапеште. Он убежден, что скорого завершения войны ждать не следует.

По мнению венгерского главы Правительства, Кремлю безразлично на изоляцию со стороны Запада. Ведь это только скорее убеждает россиян, что остальной мир якобы не понимает Россию и хочет ее уничтожить.

В качестве доказательства своего мнения он указал на активное наращивание Россией военных ресурсов — милитаризацию экономики, развертывание военных производств и мобилизацию мужчин в армию. Кроме того, он выразил сомнение, что Украине поможет западное оружие.

"Сначала это было 5000 касок, теперь танки", — смеется Орбан и заявляет, что рано или поздно в Украине просто закончатся человеческие ресурсы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Орбан продолжает провоцировать Украину . Венгрия занимает явно пророссийскую позицию, выступая фактически белой вороной в ЕС, где то и дело блокирует санкции против страны-агрессора. А недавно МИД Украины пришлось жестко реагировать на высказывания венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что "Украина как Афганистан и есть ничейная земля". Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков отмечает, что пришедший к власти на антироссийских лозунгах Виктор Орбан у власти оказался очень зависим от Кремля. Он считает, что Украине нужно быть наготове с Венгрией – и не позволять унижать себя.

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