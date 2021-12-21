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Путин обвинил Запад в эскалации напряженности в Европе: как Россия планирует противодействовать ситуации

Путин заявил, что дал неправильную оценку последствиям Холодной войны

21 декабря 2021, 14:55
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент России Владимир Путин во вторник, 21 декабря, обвинил Запад в эскалации напряженности в Европе, заявив, что неправильно оценил результаты Холодной войны. Об этом сообщает Reuters.

Путин обвинил Запад в эскалации напряженности в Европе: как Россия планирует противодействовать ситуации

Президент России Владимир Путин - Reuters

В разговоре с высшими военными должностными лицами Путин сказал, что Россия "адекватно" ответит на любую западную агрессию и будет развивать свою армию дальше.

Россия собрала десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, требуя от НАТО отказаться принимать бывшую советскую республику как члена и гарантировать, что там не будет размещено оружие или войска.

Выступая на том же заседании, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты развернули около 8000 военнослужащих вблизи российских границ и вместе с союзниками по НАТО часто выполняли полеты стратегических бомбардировщиков вблизи России.

По словам Шойгу, попытки НАТО привлечь украинскую армию в деятельность альянса представляют угрозу безопасности.

Ранее во вторник, 21 декабря, высокопоставленный российский дипломат заявил, что между Москвой и Вашингтоном уже начались переговоры по вопросам гарантий безопасности, требуемых Россией, и существует вероятность того, что стороны достигнут взаимопонимания.

Как сообщали ранее "Комментарии", пятеро россиян, включая бизнесмена, связанного с Кремлем, осуществили масштабную схему инсайдерской торговли на 82 миллиона долларов, которая позволила им получить прибыль от корпоративной информации, похищенной путем взлома. В общей сложности эта схема принесла по меньшей мере 82,5 миллиона долларов с 2018 по 2020 год, сообщает SEC в соответствующем иске.


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Источник: https://www.reuters.com/world/russias-putin-blames-west-tensions-europe-2021-12-21/
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