Путин одобрил план сохранения власти Орбана: как договорились действовать Будапешт и Москва

Кремль якобы начал дезинформационную кампанию, чтобы помочь премьер-министру Виктору Орбану победить на выборах в апреле. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с планами Москвы.

Путин и Орбан. Фото: из открытых источников

По данным источников, администрация Владимира Путина одобрила стратегию, разработанную подсанкционным российским "Агентством социального дизайна". Цель – укрепить позиции партии Орбана "Фидес" через распространение в соцсетях антиукраинского контента, мем и видео, созданных в России и адаптированных под венгерскую аудиторию.

Согласно предложению агентства, Орбан предстает "единственным кандидатом, способным сохранить суверенитет Венгрии и общаться с мировыми лидерами на равных". Его главного соперника, Петера Мадяра, изображают "марионеткой Брюсселя без внешней поддержки". Кампания демонстрирует якобы личные связи Орбана с бывшим президентом США Дональдом Трампом как гарантию безопасности и экономической стабильности.

Чтобы избежать прямого вмешательства, агентство работает через местных влиятельных лиц, не контактируя с правительством Будапешта. В начале года он просмотрел венгерские новости и социальные сети, ориентируясь на около 50 проорбановских и 30 оппозиционных деятелей для распространения контента.

Результатом стали массовые антиукраинские посты, включая фейковые фото задержанных работников Сбербанка. Публикация в Facebook набрала более 130 000 реакций, преимущественно от иностранных пользователей, что необычно для венгерских пабликов.

Венгерское правительство отрицает российское вмешательство, называя это "липовым обвинением" и "попыткой отвлечь внимание от угроз Владимира Зеленского в адрес Орбана".

