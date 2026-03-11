Путін схвалив план збереження влади Орбана: як домовилися діяти Будапешт та Москва

Кремль нібито розпочав дезінформаційну кампанію, щоб допомогти прем’єр-міністру Віктор Орбан перемогти на виборах у квітні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених із планами Москви.

Путін та Орбан. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел, адміністрація Володимира Путіна схвалила стратегію, розроблену підсанкційним російським "Агентством соціального дизайну". Мета – зміцнити позиції партії Орбана "Фідес" через поширення в соцмережах антиукраїнського контенту, мемів та відео, створених у Росії й адаптованих під угорську аудиторію.

Згідно з пропозицією агентства, Орбан постає "єдиним кандидатом, який здатен зберегти суверенітет Угорщини та спілкуватися зі світовими лідерами на рівних". Його головного суперника, Петера Мадяра, зображають "маріонеткою Брюсселя без зовнішньої підтримки". Кампанія демонструє нібито особисті зв’язки Орбана з колишнім президентом США Дональд Трамп як гарантію безпеки та економічної стабільності.

Щоб уникнути прямого втручання, агентство працює через місцевих впливових осіб, не контактуючи з урядом Будапешта. На початку року воно переглянуло угорські новини та соціальні мережі, орієнтуючись на близько 50 проорбанівських та 30 опозиційних діячів для поширення контенту.

Результатом стали масові антиукраїнські пости, включно з фейковими фото затриманих працівників Ощадбанк. Публікація у Facebook набрала понад 130 000 реакцій, переважно від іноземних користувачів, що є незвично для угорських пабліків.

Угорський уряд заперечує російське втручання, називаючи це "липовим звинуваченням" та "спробою відвернути увагу від загроз Володимир Зеленський на адресу Орбана".

