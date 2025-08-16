Трамп принял решение по санкциях против РФ: что заявил по итогам встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает свою встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на "10 из 10" и передумал вводить санкции против России в ближайшее время. Свое решение Трамп озвучил в интервью "Fox News".

Американский лидер заявил, что он бы поставил встрече высокую оценку, потому что они "хорошо поладили". Несмотря на то, что не удалось достичь соглашения, он назвал саммит успешным, оценив встречу на "10 из 10".

"Поэтому я думаю, что встреча была на 10 в том смысле, что мы прекрасно поладили. И это хорошо, когда, знаете, два больших государства ладят, особенно если они ядерные государства. Знаете, мы номер один, они номер два в мире. И это великое дело. Это великое дело", – высказался глава Белого дома.

Также Дональд Трамп дал понять, что о его очередном обещании уже можно забыть и он не собирается вводить дополнительные санкции или другие "строгие последствия" для России, после того как пришел к выводу, что его встреча с Путиным прошла "очень хорошо".

При этом президент США намекнул, что может вновь подумать о введении санкций через две или три недели.

"У нас будет хорошая возможность сотрудничать, у нас состоялись продуктивные переговоры. Есть хороший шанс на достижение мирного урегулирования. Пока этого не произошло", — отметил Трамп.

