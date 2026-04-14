Главная Новости Мир ЕС Путин потерял своего главного "троянского коня" в ЕС: как это поможет Украине
Путин потерял своего главного "троянского коня" в ЕС: как это поможет Украине

Глава МИД Франции заявил, что Путин потерял "троянского коня" в ЕС после поражения Орбана.

14 апреля 2026, 15:10
Slava Kot

Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало серьезным ударом не только для него лично, но и Кремля. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что Владимир Путин теряет одного из своих ключевых союзников в Европейском Союзе.

Жан-Ноэль Барро. Фото из открытых источников

Жан-Ноэль Барро в интервью Radio France Internationale прокомментировал выборы в Венгрии и как они скажутся на Украине и Европейском Союзе.

"Это поражение для Виктора Орбана. Это также поражение для ряда его сторонников в реакционном интернационале, прежде всего для Владимира Путина, теряющего своего троянского коня в Европейском Союзе", — сказал Барро.

Глава МИД Франции отметил, что политика Орбана долгое время сдерживала европейскую поддержку Украины, в частности, из-за блокирования важных решений и использования права вето. Теперь же, после смены политического курса в Будапеште, эти препятствия могут быть устранены.

Также Жан-Ноэль Барро прокомментировал попытки Трампа повлиять на выборы в Венгрии своей поддержкой Виктора Орбана.

"Были попытки повлиять на результат этих выборов. И я считаю, что венгерский народ дал мастер-класс всем, кто хотел написать свою историю, свою судьбу за них. И мы ожидаем, что новый венгерский лидер просто сделает то, что он обещал: отстроит ряд столпов верховенства права, которые Виктор Орбан разрушил, вернет себе место, вернет Венгрии ее законное место среди европейских стран и отменит ряд вето, которые были применены без оснований", — сказал Барро.

Речь идет о выделении 90 миллиардов евро кредитных средств, ранее тормозившихся Виктором Орбаном. Если это решение будет реализовано, это станет одним из самых больших пакетов поддержки Киева со стороны Европейского Союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп и Путин с треском проиграли выборы в Венгрии.

Также "Комментарии" писали, что известно о встречи Зеленского и нового премьера Венгрии Мадяра.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rfi.fr/fr/podcasts/le-grand-invit%C3%A9-international/20260414-jean-no%C3%ABl-barrot-il-est-urgent-que-le-blocus-des-ports-iraniens-puisse-%C3%AAtre-lev%C3%A9
