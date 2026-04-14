Путин потерял своего главного "троянского коня" в ЕС: как это поможет Украине

Slava Kot
Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало серьезным ударом не только для него лично, но и Кремля. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что Владимир Путин теряет одного из своих ключевых союзников в Европейском Союзе.
Жан-Ноэль Барро.
Жан-Ноэль Барро в интервью Radio France Internationale прокомментировал выборы в Венгрии и как они скажутся на Украине и Европейском Союзе.
Глава МИД Франции отметил, что политика Орбана долгое время сдерживала европейскую поддержку Украины, в частности, из-за блокирования важных решений и использования права вето. Теперь же, после смены политического курса в Будапеште, эти препятствия могут быть устранены.
Также Жан-Ноэль Барро прокомментировал попытки Трампа повлиять на выборы в Венгрии своей поддержкой Виктора Орбана.
Речь идет о выделении 90 миллиардов евро кредитных средств, ранее тормозившихся Виктором Орбаном. Если это решение будет реализовано, это станет одним из самых больших пакетов поддержки Киева со стороны Европейского Союза.
