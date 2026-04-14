Путин потерял своего главного "троянского коня" в ЕС: как это поможет Украине

Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало серьезным ударом не только для него лично, но и Кремля. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что Владимир Путин теряет одного из своих ключевых союзников в Европейском Союзе.

Жан-Ноэль Барро в интервью Radio France Internationale прокомментировал выборы в Венгрии и как они скажутся на Украине и Европейском Союзе.

"Это поражение для Виктора Орбана. Это также поражение для ряда его сторонников в реакционном интернационале, прежде всего для Владимира Путина, теряющего своего троянского коня в Европейском Союзе", — сказал Барро.

Глава МИД Франции отметил, что политика Орбана долгое время сдерживала европейскую поддержку Украины, в частности, из-за блокирования важных решений и использования права вето. Теперь же, после смены политического курса в Будапеште, эти препятствия могут быть устранены.

Также Жан-Ноэль Барро прокомментировал попытки Трампа повлиять на выборы в Венгрии своей поддержкой Виктора Орбана.

"Были попытки повлиять на результат этих выборов. И я считаю, что венгерский народ дал мастер-класс всем, кто хотел написать свою историю, свою судьбу за них. И мы ожидаем, что новый венгерский лидер просто сделает то, что он обещал: отстроит ряд столпов верховенства права, которые Виктор Орбан разрушил, вернет себе место, вернет Венгрии ее законное место среди европейских стран и отменит ряд вето, которые были применены без оснований", — сказал Барро.

Речь идет о выделении 90 миллиардов евро кредитных средств, ранее тормозившихся Виктором Орбаном. Если это решение будет реализовано, это станет одним из самых больших пакетов поддержки Киева со стороны Европейского Союза.

