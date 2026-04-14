Трамп і Путін з тріском програли: яка сталася доленосна подія

Перемога опозиційного політика Петера Мадяра на парламентських виборах в Угорщині може стати переломним моментом для Європи. Таку оцінку дав український дипломат Володимир Огризко, назвавши результати голосування "стратегічною поразкою" для Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Володимир Огризко в ефірі "Еспресо" заявив, що головним переможцем стала не лише угорська опозиція, а й уся Європа. За його словами, багаторічна політика прем’єра Віктора Орбана часто суперечила позиції Європейського Союзу та послаблювала єдність блоку.
Дипломат також вважає, що результати виборів в Угорщині стали серйозним ударом по позиціях Москви. Окремо Огризко згадав і про роль США. За його оцінкою, поразка Орбана, якого підтримувала адміністрація Трампа, демонструє, що Європа здатна відстоювати власний політичний курс.
