Трамп і Путін з тріском програли: яка сталася доленосна подія

Перемога опозиційного політика Петера Мадяра на парламентських виборах в Угорщині може стати переломним моментом для Європи. Таку оцінку дав український дипломат Володимир Огризко, назвавши результати голосування "стратегічною поразкою" для Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Володимир Огризко в ефірі "Еспресо" заявив, що головним переможцем стала не лише угорська опозиція, а й уся Європа. За його словами, багаторічна політика прем’єра Віктора Орбана часто суперечила позиції Європейського Союзу та послаблювала єдність блоку.

"Без сумніву Європа виграла, хоч і дуже довго чекала на цей виграш... В Брюсселі розуміли, що Орбан насправді не об'єднує, не сприяє тому, щоб Європейський Союз був сильним, а руйнує його. Ну от, слава Богу, хоч останнім часом зрозуміли нарешті всі, за чиєю вказівкою", — зауважує Огризко.

Дипломат також вважає, що результати виборів в Угорщині стали серйозним ударом по позиціях Москви. Окремо Огризко згадав і про роль США. За його оцінкою, поразка Орбана, якого підтримувала адміністрація Трампа, демонструє, що Європа здатна відстоювати власний політичний курс.

"Якщо говорити про двох начебто різних, але дуже з іншого боку схожих за своїми, так би мовити, діями лідерами, це Трамп і Путін, то обидва програли, при тому програли з тріском. Це черговий провал, при тому очевидний провал Путіна на зовнішній арені… Таким самим провалом є ці вибори і для Трампа. І я думаю, що Європа в цілому показала американцям, що з нею просто так гратися Трамп не буде і не зможе", — додав Огризко.

