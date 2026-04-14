Путін втратив свого головного "троянського коня" в ЄС: як це допоможе Україні

Глава МЗС Франції заявив, що Путін втратив "троянського коня" в ЄС після поразки Орбана.

14 квітня 2026, 15:10
Slava Kot

Поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині стала серйозним ударом не лише для нього особисто, а й для Кремля. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, наголосивши, що Володимир Путін втрачає одного зі своїх ключових союзників у Європейському Союзі.

Жан-Ноель Барро. Фото з відкритих джерел

Жан-Ноель Барро в інтерв’ю Radio France Internationale прокоментував вибори в Угорщині та як вони позначаться на Україні та Європейському Союзі.

"Це поразка для Віктора Орбана. Це також поразка для низки його прихильників у реакційному інтернаціоналі, насамперед для Володимира Путіна, який втрачає свого троянського коня в Європейському Союзі", — сказав Барро

Очільник МЗС Франції зауважив, що політика Орбана тривалий час стримувала європейську підтримку України, зокрема через блокування важливих рішень і використання права вето. Тепер же, після зміни політичного курсу в Будапешті, ці перешкоди можуть бути усунені.

Також Жан-Ноель Барро прокоментував спроби Трампа вплинути на вибори в Угорщині своєю підтримкою Віктора Орбана.

"Були спроби вплинути на результат цих виборів. І я вважаю, що угорський народ дав майстер-клас усім, хто хотів написати свою історію, свою долю за них. І ми очікуємо, що новий угорський лідер просто зробить те, що він обіцяв: відбудує низку стовпів верховенства права, які Віктор Орбан зруйнував, поверне собі місце, поверне Угорщині її законне місце серед європейських країн та скасує низку вето, які були застосовані без жодних підстав", — сказав Барро.

Йдеться про виділення 90 мільярдів євро кредитних коштів, які раніше гальмувалися Віктором Орбаном. Якщо це рішення буде реалізовано, це стане одним з найбільших пакетів підтримки Києва з боку Європейського Союзу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп і Путін з тріском програли вибори в Угорщині.

Також "Коментарі" писали, що відомо про зустріч Зеленського та нового прем'єра Угорщини Мадяра.



Джерело: https://www.rfi.fr/fr/podcasts/le-grand-invit%C3%A9-international/20260414-jean-no%C3%ABl-barrot-il-est-urgent-que-le-blocus-des-ports-iraniens-puisse-%C3%AAtre-lev%C3%A9
