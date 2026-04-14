Путін втратив свого головного "троянського коня" в ЄС: як це допоможе Україні

Поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині стала серйозним ударом не лише для нього особисто, а й для Кремля. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, наголосивши, що Володимир Путін втрачає одного зі своїх ключових союзників у Європейському Союзі.
Жан-Ноель Барро. Фото з відкритих джерел
Жан-Ноель Барро в інтерв’ю Radio France Internationale прокоментував вибори в Угорщині та як вони позначаться на Україні та Європейському Союзі.
Очільник МЗС Франції зауважив, що політика Орбана тривалий час стримувала європейську підтримку України, зокрема через блокування важливих рішень і використання права вето. Тепер же, після зміни політичного курсу в Будапешті, ці перешкоди можуть бути усунені.
Також Жан-Ноель Барро прокоментував спроби Трампа вплинути на вибори в Угорщині своєю підтримкою Віктора Орбана.
Йдеться про виділення 90 мільярдів євро кредитних коштів, які раніше гальмувалися Віктором Орбаном. Якщо це рішення буде реалізовано, це стане одним з найбільших пакетів підтримки Києва з боку Європейського Союзу.
