Путин рассчитывает на своего союзника в Европе

Правительство Венгрии не позволит Европе наложить очередные санкции против Российской Федерации, если они ограничат поставки газа в венгерские компании. Об этом сообщают российские СМИ, приводя слова главы канцелярии премьер-министра Венгрии.

Путин и Орбан. Фото из открытых источников

Высокопоставленные чиновники венгерского правительства настаивают, что вето на санкции с их стороны не является поддержкой России, ведь Венгрия осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Мы продолжим налагать вето на любые санкции Европейского Союза по поставке российского газа", – сказал глава канцелярии Венгрии Гергей Гуйяш.

Также еще одним вариантом, почему Венгрия против санкций является то, что ЕС страдает от них больше чем Россия. Поэтому венгерские чиновники настаивают на продлении и сохранении газовых контрактов с российской энергетической компанией "Газпром".

Кроме того, Гергей Гуйяш выразил мнение, что мир между Украиной и Российской Федерацией может быть достигнут только переговорами с участием США и ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова лидера Венгрии Виктора Орбана, считающего, что нужно готовиться к затяжной войне. Такие слова премьер-министра были обнародованы во время визита на презентацию военной техники Венгрии. Орбан считает необходимым увеличить расходы и потенциал венгерской армии, ведь кто сейчас не станет действовать проигрывает в прошлом.

Также "Комментарии" писали об интервью Орбана, во время которого он озвучил, что договариваться о мире нужно между США и Россией без участия Украины. Кроме того, премьер-министр Венгрии считает, что лучше к переговорам привлечь Дональда Трампа.

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