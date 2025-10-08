Путин решил не ждать конца войны против Украины: какую еще войну начала РФ

Систематические вторжения российских дронов в воздушное пространство стран ЕС является частью гибридной войны, которую ведет Россия против Европы. Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарных дебатах Европейского парламента по совместному ответу на недавние нарушения Россией воздушного пространства и критической инфраструктуры государств-членов ЕС.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"В нашем небе происходит что-то новое и опасное. Только за последние две недели истребители МиГ нарушили воздушное пространство Эстонии, а дроны пролетали над критическими объектами в Бельгии, Польше, Румынии, Дании и Германии. Авиарейсы приостанавливались, взлетали истребители, применялись контрмеры", – рассказала фон дер Ляйен.

Еврочиновница добавила, что нарушение воздушного пространства – не единственные преступные действия РФ в Европе.

Президент Еврокомиссии напомнила, что подводные кабели перерезаны, аэропорты и логистические центры парализованы кибератаками, выборы становятся объектом кампаний вредного воздействия. Эти инциденты рассчитаны на то, чтобы оставаться в "серой зоне" отрицания. Это не случайные провокации – это целенаправленная, последовательная кампания, призванная дестабилизировать наших граждан, испытать нашу решимость, разъединить наш Союз и ослабить поддержку Украины, считает Урсула фон дер Ляйен.

Она призвала все европейское сообщество назвать вещи своими именами, ведь то, что происходит – это гибридная война, целенаправленная "серая" кампания против Европы, на которую европейцы должны ответить.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к усилению давления на страну-агрессора из-за "шокирующих кадров" с железнодорожного вокзала Шостки Сумской области, где российские войска атаковали пассажирские поезда. Урсула фон дер Ляйен написал об этом в соцсети Х в ответ на сообщение об этом президента Украины Владимира Зеленского.



