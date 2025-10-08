logo_ukra

Путін вирішив не чекати кінця війни проти України: яку ще війну почала РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін вирішив не чекати кінця війни проти України: яку ще війну почала РФ

Фон дер Ляєн звернулася до Європарламенту після дронових вторгнень РФ

8 жовтня 2025, 12:36
Автор:
Кравцев Сергей

Систематичні вторгнення російських дронів у повітряний простір країн ЄС є частиною гібридної війни, яку веде Росія проти Європи. Таку заяву зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарних дебатах Європейського парламенту щодо спільної відповіді на нещодавні порушення Росією повітряного простору та критичної інфраструктури держав-членів ЄС.

Путін вирішив не чекати кінця війни проти України: яку ще війну почала РФ

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

"У нашому небі відбувається щось нове й небезпечне. Лише за останні два тижні винищувачі МіГ порушили повітряний простір Естонії, а дрони пролітали над критичними об'єктами в Бельгії, Польщі, Румунії, Данії та Німеччині. Авіарейси призупинялися, злітали винищувачі, застосовувалися контрзаходи", – розповіла фон дер Ляєн.

Єврочиновниця додала, що порушення повітряного простору – не єдині злочинні дії РФ у Європі.

Президент Єврокомісії нагадала, що підводні кабелі перерізані, аеропорти та логістичні центри паралізовані кібератаками, вибори стають об'єктом кампаній шкідливого впливу. Ці інциденти розраховані на те, щоб залишатися в сірій зоні заперечення. Це не випадкові провокації – це цілеспрямована, послідовна кампанія, покликана дестабілізувати наших громадян, відчути нашу рішучість, роз'єднати наш Союз та послабити підтримку України, вважає Урсула фон дер Ляєн.

Вона закликала всю європейську спільноту назвати речі своїми іменами, адже те, що відбувається – це гібридна війна, цілеспрямована "сіра" кампанія проти Європи, на яку європейці мають відповісти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до посилення тиску на країну-агресора через "шокуючі кадри" із залізничного вокзалу Шостки Сумської області, де російські війська атакували пасажирські потяги. Урсула фон дер Ляйєн написав про це у соцмережі Х у відповідь на повідомлення про це президента України Володимира Зеленського.




Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/8/7221945/
