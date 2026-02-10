logo

Главная Новости Мир ЕС Путину готовят очередную уступку: стало известно о странном решении Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину готовят очередную уступку: стало известно о странном решении Европы

Евросоюз планирует согласовать новый санкционный пакет против РФ в феврале, однако на этот раз сопротивление оказывают не только Словакия и Венгрия

10 февраля 2026, 13:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Греция и Мальта выступили против инициативы Европейской комиссии изменить подход к ограничениям российской нефти в рамках 20-го пакета санкций ЕС. Речь идет о предложении отказаться от ценового потолка и ввести запрет на предоставление услуг, необходимых для транспортировки российского топлива.

Путину готовят очередную уступку: стало известно о странном решении Европы

Фото: из открытых источников

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, обе страны заявили об обеспокоенности возможными последствиями такого решения для европейской судоходной отрасли, а также рисками роста цен на энергоносители. Собеседники агентства отмечают, что Афины и Валлетта считают новые ограничения потенциально вредными для собственных экономических интересов.

Кроме того, Греция и Мальта пригласили дополнительные разъяснения по поводу намерений ввести санкции против иностранных портов, занимающихся перевалкой российской нефти, а также по идее усилить контроль над компаниями, продающими суда. Следует отметить, что, согласно открытым данным, судоходные компании из двух стран на протяжении длительного времени были вовлечены в перевозку российской нефти, в том числе и в страны Евросоюза. Именно Греция и Мальта ранее выступали также против снижения предельной цены на российское сырье.

Bloomberg напоминает, что на прошлой неделе Европейская комиссия официально предложила отказаться от действующего механизма потолка на нефть из РФ.

"Это ключевой элемент 20-го пакета санкций ЕС, направленного против Москвы в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину", — отмечают журналисты.

По информации агентства, Брюссель планирует окончательно согласовать новый санкционный пакет до конца февраля. В то же время, для его принятия необходима единодушная поддержка всех государств-членов Европейского Союза, что затрудняет процесс переговоров.

Как уже писали "Комментарии", в Европейском Союзе уже наработали несколько сценариев действий на случай, если Венгрия и дальше будет блокировать решения, связанные с продвижением Украины на пути к членству в ЕС. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на собственные источники в европейских институциях.



