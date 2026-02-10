Путіну готують чергову поступку: стало відомо про дивне рішення Європи

Греція та Мальта виступили проти ініціативи Європейської комісії змінити підхід до обмежень російської нафти в рамках 20-го пакету санкцій ЄС. Йдеться про пропозицію відмовитися від цінової стелі та запровадити заборону на надання послуг, необхідних для транспортування російського палива.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, обидві країни заявили про стурбованість можливими наслідками такого рішення для європейської судноплавної галузі, а також ризиками зростання цін на енергоносії. Співрозмовники агентства зазначають, що Афіни та Валлетта вважають нові обмеження потенційно шкідливими для власних економічних інтересів.

Крім того, Греція і Мальта запросили додаткові роз'яснення щодо намірів ввести санкції проти іноземних портів, які займаються перевалкою російської нафти, а також посилити контроль над компаніями, що продають судна. Слід зазначити, що, згідно з відкритими даними, судноплавні компанії з двох країн протягом тривалого часу були залучені до перевезення російської нафти, зокрема й до країн Євросоюзу. Саме Греція та Мальта раніше виступали також проти зниження граничної ціни на російську сировину.

Bloomberg нагадує, що минулого тижня Європейська комісія офіційно запропонувала відмовитися від чинного механізму стелі на нафту з РФ.

"Це ключовий елемент 20-го пакету санкцій ЄС, спрямованого проти Москви у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну", — наголошують журналісти.

За інформацією агентства, Брюссель планує остаточно узгодити новий пакет санкцій до кінця лютого. В той же час, для його прийняття необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів Європейського Союзу, що ускладнює переговори.

