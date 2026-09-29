Пять стран ЕС планируют с 2027 года высылать за пределы блока мигрантов: детали

Пять стран Евросоюза намерены в первой половине 2027 года начать отправлять мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, в государства за пределами ЕС. Об этом заявил министр миграции Греции Танос Плеврис в интервью Politico.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

В инициативе участвуют Дания, Австрия, Греция, Германия и Нидерланды. По словам Плевриса, первым государством, с которым может быть заключено соответствующее соглашение, станет Руанда. Также среди потенциальных направлений рассматриваются Уганда и Узбекистан.

Греческий министр рассчитывает, что система выйдет на полную мощность во второй половине 2027 года. Это совпадёт с началом председательства Греции в Совете ЕС в июле.

Плеврис подчеркнул, что речь не идёт о создании закрытых центров для мигрантов за пределами Европы. По его словам, человек, которому окончательно отказали в убежище, должен либо вернуться в страну происхождения, либо быть направлен в третью страну.

"Мы не говорим о центрах в том смысле, что лицо, которому отказано в предоставлении убежища, отправляют в закрытый центр в третьей стране", — пояснил министр.

По информации двух дипломатов ЕС, первым соглашением может стать договорённость с Руандой. В качестве аргумента в пользу выбранных государств Плеврис назвал наличие там значительного числа мигрантов и инфраструктуры для их размещения.

При этом пять европейских стран ещё обсуждают с международными организациями механизмы контроля за соблюдением прав человека. По словам Плевриса, ответственность за программу останется на самих государствах ЕС.

График запуска инициативы пока выглядит амбициозным: детали соглашений, юридические механизмы и условия пребывания мигрантов ещё не определены. Параллельно Дания заявила о планах до конца 2027 года отправлять людей без законных оснований для проживания в ЕС в репатриационный центр за пределами Союза.

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