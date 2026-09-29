Снова тупик: почему война в Иране может разгореться еще больше

Иранские чиновники всё более скептически оценивают перспективы заключения соглашения с США до ноябрьских выборов в Соединённых Штатах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Иран. Фото: из открытых источников

По данным собеседников издания, во время контактов между представителями Ирана и США в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН сторонам удалось добиться лишь ограниченного прогресса. При этом в Тегеране считают высокой вероятность того, что после голосования 3 ноября ситуация может вновь резко обостриться.

Иранские власти публично продолжают заявлять о готовности к дипломатии. Однако внутри страны сохраняются серьёзные сомнения в том, что администрация Дональда Трампа будет выполнять условия возможной договорённости. Аналогичное недоверие, по данным Bloomberg, существует и в Вашингтоне.

Сам Трамп в понедельник подтвердил, что американская сторона поддерживает контакты через посредников, но отказался раскрывать детали переговоров. При этом президент заявил, что ситуация должна разрешиться "довольно быстро".

Американский чиновник сообщил Bloomberg, что Вашингтон не намерен заключать соглашение, пока не будут урегулированы вопросы, связанные с иранской ядерной программой. В обмен на конкретные шаги Тегеран может рассчитывать на ослабление санкций и разблокировку части замороженных средств.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи после встречи с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом остался в США для продолжения контактов при посредничестве третьих стран.

Стороны также пытаются избежать повторения июньского меморандума о взаимопонимании. Тогда договорённость способствовала прекращению огня и увеличению судоходства через Ормузский пролив, однако примерно через две недели фактически перестала действовать.

Теперь Вашингтон, как утверждают источники, требует от Ирана конкретных обязательств по открытию пролива и уступок в ядерном вопросе. Посреднические усилия продолжают Катар и Пакистан.

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