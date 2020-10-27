Раки-мутанты клонировались на кладбище в Бельгии

По данным Фламандского института исследований природы и лесов (INBO), на городское кладбище Антверпена Схонсельхоф вторглись сотни мраморных раков-мутантов женского пола, сообщает The Brussels Times.

Фото: Аквамир-м

Существа погрузились в лужи и представляют опасность для биологических организмов в округе. Procambarus virginalis не встречаются в дикой природе и были выведены искусственно около 20 лет назад в Германии. Владельцы часто избавляются от мраморных раков, потому что они слишком плодородные и способны размножаться без представителя другого пола (партеногенезом). Кроме того, мраморные раки всеядны, могут погрузиться в землю на глубину до одного метра и передвигаться на расстояние до 2 км.

Эти существа запрещены в ЕС с 2014 года. По мнению исследователей, кому-то из владельцев надоели его домашние любимцы, поэтому он выпустил их из аквариума в ручей на кладбище.

Проблема транспортировки и распространения мраморных раков есть не только в Бельгии. В Испании, например, с ними борются ядом.

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