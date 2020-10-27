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Главная Новости Мир ЕС Раки-мутанты клонировались на кладбище в Бельгии
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Раки-мутанты клонировались на кладбище в Бельгии

Кладбище в Антверпене заполонили сотни мраморных раков-мутантов, которые способны размножаться клонированием и запрещены в ЕС

сегодня, 16:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

По данным Фламандского института исследований природы и лесов (INBO), на городское кладбище Антверпена Схонсельхоф вторглись сотни мраморных раков-мутантов женского пола, сообщает The Brussels Times.

Раки-мутанты клонировались на кладбище в Бельгии

Фото: Аквамир-м

Существа погрузились в лужи и представляют опасность для биологических организмов в округе. Procambarus virginalis не встречаются в дикой природе и были выведены искусственно около 20 лет назад в Германии. Владельцы часто избавляются от мраморных раков, потому что они слишком плодородные и способны размножаться без представителя другого пола (партеногенезом). Кроме того, мраморные раки всеядны, могут погрузиться в землю на глубину до одного метра и передвигаться на расстояние до 2 км.

Эти существа запрещены в ЕС с 2014 года. По мнению исследователей, кому-то из владельцев надоели его домашние любимцы, поэтому он выпустил их из аквариума в ручей на кладбище.

Проблема транспортировки и распространения мраморных раков есть не только в Бельгии. В Испании, например, с ними борются ядом.

Ранее "Комментарии" сообщали , что в Бельгии врачей с положительным тестом на коронавирус просят продолжать работать.


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