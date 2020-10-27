Раки-мутанты клонировались на кладбище в Бельгии

Язык
BTC/USD
13402.06
ETH/USD
403.76
LTC/USD
57.56
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Татьяна Лозовенко
По данным Фламандского института исследований природы и лесов (INBO), на городское кладбище Антверпена Схонсельхоф вторглись сотни мраморных раков-мутантов женского пола, сообщает The Brussels Times.
Фото: Аквамир-м
Существа погрузились в лужи и представляют опасность для биологических организмов в округе. Procambarus virginalis не встречаются в дикой природе и были выведены искусственно около 20 лет назад в Германии. Владельцы часто избавляются от мраморных раков, потому что они слишком плодородные и способны размножаться без представителя другого пола (партеногенезом). Кроме того, мраморные раки всеядны, могут погрузиться в землю на глубину до одного метра и передвигаться на расстояние до 2 км.
Эти существа запрещены в ЕС с 2014 года. По мнению исследователей, кому-то из владельцев надоели его домашние любимцы, поэтому он выпустил их из аквариума в ручей на кладбище.
Проблема транспортировки и распространения мраморных раков есть не только в Бельгии. В Испании, например, с ними борются ядом.
Ранее "Комментарии" сообщали , что в Бельгии врачей с положительным тестом на коронавирус просят продолжать работать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости