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Байден очень лаконично прокомментировал возможность встречи с Путиным в январе

Встреча Байдена с Путиным теоретически возможно, но Белый Дом продолжает сохранять интригу

сегодня, 07:54
Автор:

Кравцев Сергей
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В то время как Кремль через подконтрольные себе СМИ уже вовсю рассказывает о переговорах Путина с Байденом, назначенных на 10 января 2022 года в Белом Доме весьма сдержано реагируют на такие сообщения. Так, отвечая на вопрос журналиста, состоится ли такая встреча, президент США Джо Байден ответил: "Посмотрим", дав понять, что окончательное решение еще не принято. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Байден очень лаконично прокомментировал возможность встречи с Путиным в январе

Джо Байден. Фото: MediaSapiens

На 10 января запланированы переговоры по безопасности между США и Россией, на которых ключевой темой станет обсуждения вопроса Украины. Так вот в тот день теоретически может состояться встреча Байдена с Путиным.

При этом официальный Вашингтон предпочёл сохранить интригу, отказавшись отвечать на уточняющие вопрос, имел ли ввиду Байден своим ответом "Посмотрим" встречу с Путиным или вообще переговоры по безопасности американской и российской сторон.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Ларов рассказал о нескольких этапах переговоров между РФ и США по вопросам безопасности. Ларов отметил, что должны состояться несколько треков переговоров, который пройдут в первой половине января 2022 года. При этом в МИД России отказались отвечать, в каком именно формате будут эти переговоры и состоится ли очная встреча Байдена с Путиным. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Сергей Лавров заявил, что США могут готовить в Украине "маленькую войну". Свои соображения глава МИД России объяснил тем, что в Украину продолжает поставлять множество современного вооружения на миллиарды. К тому же, отметил Ларов, США активно подогревают милитаристские настроения внутри украинского общества.



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Источник: https://news.trust.org/item/20211228225957-ng0tv/
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